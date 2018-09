El Naturpellet Segovia visita al Barcelona «con poco que perder» Buitre, en una acción del partido disputado el domingo ante Ribera Navarra. / Antonio de Torre FÚTBOL SALA El club busca recuperar el espíritu competitivo tras perder sus dos primeros partidos con cero goles a favor y 12 en contra LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 27 septiembre 2018, 22:20

Después de caer 5-0 ante el Inter y 0-7 ante el Ribera Navarra, el Naturpellet Segovia visita este viernes a partir de las 21:15 al Barcelona. «Casi nada», resumía ayer su entrenador, Diego Gacimartín, en rueda de prensa. «Nosotros tenemos que ir con la ilusión de hacer un buen partido y recuperar las sensaciones que hemos tenido durante la pretemporada. Aunque el rival no invite al optimismo, el objetivo fundamental es competir. La imagen tiene que ser distinta y con esa mentalidad vamos», apuntó.

Gacimartín acepta el 0-7 como un resultado que reflejó lo sucedido pero busca mirar más allá. Su diangóstico no deja dudas: intensidad y actitud. «Es un poco lo que tenemos que corregir, no dejar de competir durante los 40 minutos con independencia del marcador. A nivel táctico, tenemos que organizarnos de otra manera, no podemos dejar tantos espacios porque había momentos que presionábamos y solo corríamos detrás del balón; a nivel de carácter, hay que seguir luchando». Ante todo un 'coco' que el año pasado se impuso 8-1, el Naturpellet tiene la baja de Alvarito Quevedo, que ya jugó con molestias y sufre una microrrotura en el cuádriceps. Mientras, Nico Rolón solo ha entrenado una sesión esta semana por una gastroenteritis.

El entrenador pide recuperar el optimismo. «La ilusión y las caras de alegría que el equipo ha tenido desde el principio se tienen que mantener. Tenemos que estar tranquilos, sabemos que el calendario es complicado y la temporada está empezando». Buitre, capitán del equipo, apuntó que los jugadores fueron los primeros que salieron tocados el domingo y lanzó un mensaje a la afición tras algunos pitos. «Puedo entender que cada uno es libre de opinar, y más después del partido que hicimos, pero llevamos dos jornadas y es un equipo con muchos cambios». El pívot se mostró confiado en que las charlas estos días entre la plantilla darán su fruto. «El del otro día fue un chasco grande, pero cada jornada tienes otra oportunidad de competir. Lo hemos hablado y estamos mentalizados en que cada uno tiene que aportar lo máximo e intentar cuanto antes adaptarnos al equipo».

«Suena un poco pijo, pero la pista de goma se nota» Con el equipo entrenando en Palazuelos de Eresma tras arrancar el lunes las obras de remodelación del parqué del pabellón Pedro Delgado, Diego Gacimartín ya nota las consecuencias de la pista de goma. «Podemos buscar miles de excusas, pero son realidades. Sobrecarga más a los jugadores. Hemos hecho dos sesiones nada más, pero hay unas pequeñas molestias que seguramente vayan a más». Buitre acudió ayer al fisio por ellas. «Suena un poco pijo, pero estás acostumbrado a entrenar en una de las mejores canchas y la pista de goma se nota. Varios jugadores notamos sobrecarga en la espalda por la goma. No lo usaremos nunca de excusa para justificar una derrota, pero yo soy de los que piensa que nos va a afectar bastante», apuntó el pívot.

Buitre relativizó la visita a Barcelona. «Es una buena oportunidad porque, a pesar de ser el Barça, tenemos mucho que ganar y poco que perder». Sin alarmarse por las dos derrotas, confía en el rendimiento de las semanas previas. «Es de las pretemporada de las que más contento he salido. Sé lo que puede hacer este equipo, lo que me ha sorprendido es no hacerlo en estos dos partidos. Si formamos un buen bloque, podemos hacer daño a cualquiera». El pívot reconoció que «cualquiera que viera el partido del otro día pensaría que este equipo tiene muchas fragilidades» y apeló a la picardía. «Tenemos que empezar a demostrar que también somos listos en ciertos momentos del juego».

¿Qué estadística preocupa más, los cero goles anotados o los 12 encajados? «La defensa es un poco más importante, pero gente de arriba como Antonio y yo tenemos que dar un paso hacia delante y tirar un poco más del equipo para hacer gol», asumió Buitre. «Las dos cosas. Somos un equipo sí que ha generado ocasiones. Nos está costando un poco más llegar a portería, pero no es que no pasemos de medio campo. A nivel defensivo son dos marcadores importantes y no creo que seamos un equipo para recibir siete goles, pero hay que ser más agresivos», esgrimió Gacimartín. Pasó la tormenta, pero el Barça sube la apuesta.