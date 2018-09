El Naturpellet Segovia aumenta sus dudas ante el Barcelona (7-1) Chus pelea el balón ante Dyego, en el Palau Blaugrana. / Víctor Salgado-FCB FÚTBOL SALA El cuadro segoviano cae goleado tras encajar dos goles tempraneros y marca en el segundo tiempo su primer tanto LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 28 septiembre 2018, 23:17

Tuvo que esperar 108 minutos y 53 segundos de temporada el Naturpelllet Segovia para marcar su primer tanto. Con el partido ya perdido en el Palau Blaugrana, fue Pedrinho el que rompió la sequía con una jugada individual por banda derecha y un fuerte disparo que superó a Dídac. Un simple consuelo para los segovianos, muy erráticos a balón parado, que no regalaron la hazaña a Diego Gacimartín por su cumpleaños. Tras el hematoma del 0-7 ante Ribera Navarra, era un reto imposible.

7 FC Barcelona Dídac, Adri Ortego, Roger, Adolfo y Esquerdinha, cinco inicial. También jugaron: Boyis, Dyego, Sergio Lozano, Arthur, Ferrao y Joselito. 1 Naturpellet Segovia Alberto 'Mordi', Nico Rolón, Álvaro López, Álex Fuentes y Buitre, cinco inicial. También jugaron: Thiago, Raya, Iago Rodríguez, Pedrinho y Antonio Diz. GOLES. 1-0 (min. 2) Adri Ortego; 2-0 (min. 5) Sergio Lozano; 3-0 (min. 17) Ferrao; 4-0 (min. 20) Adolfo; 5-0 (min. 26) Dyego; 5-1 (min. 29) Pedrinho; 6-1 (min. 33) Ferrao; 7-1 (min. 39) Adri Ortego

El Naturpellet suspiraba por un inicio diferente a sus dos partidos anteriores, pero el destino fue cabezón. Mal comienzo ante un rival al que no conviene perseguir en el marcador. Mordi paró con mérito la primera ocasión de Barça en un disparo a bocajarro de Esquerdinha, pero cedió el tanto en la siguiente acción en un disparo centrado de Andrés Ortego desde unos diez metros. El balón, raseado, no le pasó muy lejos al portero, que no contó con una mínima muralla. Habían pasado 118 segundos y el equipos segoviano tenía otra vez viento de cara.

A las asignaturas pendientes de Diego Gacimartín se une inexorablemente el balón parado pese a medirse al que quizás sea el equipo que mejor lo ejecuta en Primera. El segundo gol llegó en el quinto minuto de juego en una acción que Sergio Lozano remató demasiado solo en la divisoria del área chica ante un Mordi que no tuvo réplica. En una jugada similar, estuvo cerca de marcar otro tanto Ferrao en los últimos compases del primer tiempo. No sería el último tanto ensayado de los catalanes, que cantaron bingo sorprendiendo a la zaga segoviana con un saque de banda al pie que Adolfo enganchó de primeras para sorprender al portero desde una situación nada propicia. Antes, un disparo imponente de Ferrao, que la puso desde una posición escorada a la derecha en el palo contrario, completó el cuarteto goleador de los locales antes del descanso. Llegó un suspiro tarde al suelo Raya para bloquear el disparo, un mundo ante un pívot sublime. Es la fórmula de los grandes; pequeños errores, grandes consecuencias.

No hizo demasiado el Naturpellet para desmentir su falta de brío ofensivo. En su defensa, presionar la salida de balón del Barça no es precisamente agradable ni factible. La lucha de Buitre valió la mejor ocasión visitante, pero Dídac salió raudo y su envergadura hizo el resto. La estadística de las faltas ilustra una ausencia de malicia defensiva de los segovianos; apenas una cometida en toda la primera parte. Insistió Gacimartín a sus pupilos cuando el marcador aún marcaba 2-0 y estaba a tiro de una acción aislada: hay que hacer más faltas. No surtió efecto y esos dos goles en los últimos tres minutos del primer tiempo terminaron por decidir el choque.

Mordi no sobrevivió al paso por vestuarios y Thiago Soares recogió el testigo en la portería. Salieron con orgullo los segovianos y Álex Fuentes tuvo el gol en un mano a mano tras un gran pase al hueco de Álvaro López. El meta aguantó inmenso y no hubo hueco por abajo para batirle. Tendría que llegar el quinto, firmado por Dyego con un buen tiro en un córner, antes de que el Naturpellet abriera su cuenta esta temporada de mano de Pedrinho. Volvió la apisonadora y Ferrao marcó el sexto en una buena asociación con su compatriota Dyego. Gacimartín probó el portero jugador sin réditos goleadores y Ortego cerró la cuenta; 7-1, la secuela del 8-1 de la temporada pasada.