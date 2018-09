El Naturpellet cae con claridad en su visita al Inter Movistar (5-0) Álvaro López presiona a Pola en la pista del pabellón Jorge Garbajosa, / Inter Movistar FÚTBOL SALA Los segovianos resistieron en la primera mitad con ocasiones para nivelar una contienda que se les escapó tras el descanso JULIO BLANCO (OPTA) Torrejón de Ardoz Domingo, 16 septiembre 2018, 22:57

El Naturpellet Segovia cayó goleado en la primera jornada de liga en su visita al Movistar Inter. Los locales controlaron el encuentro y fueron más efectivos de cara a portería mientras que el cuadro segoviano lo intentó en algunas fases del encuentro pero se encontró una y otra vez con las buenas intervenciones de Álex González. No se había disputado ni un minuto cuando los locales inauguraron el marcador por medio de Gadeia. El choque se le ponía desde el inicio cuesta arriba a los segovianos. Tuvo la posibilidad de igualar el conjunto visitante en el minuto 7 por medio de Álex Fuentes pero el meta local se mostró muy atento para frustrar su ocasión. Esta acción animó a los segovianos que lo siguieron intentando y comenzaron a llevar más peligro a la meta contraria, en busca del gol de la igualada, pero Álex González siguió muy acertado en sus intervenciones para evitar el tanto segoviano. Buitre no fue capaz de concretar y tampoco lo consiguió Chus con un disparo que no encontró portería.

5 Inter Movistar Álex González, Pola, Ricardinho, Gadea y Bebe. También: Daniel, Solano, Borja, Iván Moreno y Álvaro Torres. 0 Naturpellet Segovia Alberto, Álvaro, Alvarito, Antonio Diz y Chus. También: Nico Rolón, Edu, Álex Fuentes, Buitre y Pedrinho.

Así las cosas, Jesús Velasco solicitó tiempo muerto, casi en el ecuador del primer período, para tratar de frenar las acometidas del rival. El Inter no llegaba demasiado pero cuando lo hacía generaba bastante peligro. En el minuto 10 Gadeia puso a prueba a Alberto Sanz que despejó el disparo del lateral. Pero más clara fue la que tuvo a continuación Borja Díaz cuyo remate se estrelló en el poste. El encuentro ganó en intensidad en estos minutos y los visitantes pudieron empatar con un gran remate de Buitre que salvó con mucho acierto Álex González. El meta local fue determinante.

Con cinco minutos por delante de este período, el Naturpellet Segovia cometía su quinta falta. Diego Garcimartín solicitó tiempo muerto y su equipo trató de aguantar hasta el intermedio con la desventaja mínima en el marcador, pero Ricardinho hizo el segundo tras robar un balón en media pista y batir al portero con un potente disparo. Eran dos tantos de diferencia de esos psicológicos que no reflejaban el juego de ambos conjuntos.

La segunda parte ya fue otra cosa. El conjunto madrileño saltó a la cancha de pabellón Jorge Garbajosa con mucha intensidad y se volcó sobre la meta contraria generando ocasiones desde su inicio. El Inter siguió mostrando seguridad atrás y originó buenas y rápidas transiciones. El Naturpellet Segovia trataba de campear el temporal como podía, bajar el ritmo de juego y aprovechar sus opciones en alguna contra. En el minuto 24 pudo recortar diferencias pero Álex González volvió a lucirse. En el 25 llegaban malas noticias para los segovianos con el tercer gol de Movistar, obra nuevamente de Ricardinho que colocaba el 3-0 en el marcador tras finalizar una triangulación con Pola y Daniel.

No se vino abajo el Naturpellet Segovia y se lanzó decidido a quemar todas sus naves. Puso en un par de ocasiones a prueba a Álex González, que siguió espléndido bajo palos, anulando todo el trabajo de su rival. Con los segovianos volcados llegó el cuarto para el Movistar cuando Borja batió por debajo de las piernas a Alberto Sanz al culminar una rápida contra de su equipo. El propio Borja fue el encargado de ponerle el pase a Solano para que anotara el quinto de los madrileños en el minuto 29 y cerrara la cuenta.

Quedaban muchos minutos por delante cuando el cuadro segoviano cometió su quinta falta. Con todo y con eso, los de Gacimartín no bajaron los brazos, y si bien se veía superado en el juego y pudo haber encajado más goles, gozó de varias ocasiones hacer el suyo.