El Naturpellet apela al grupo ante «un día a día muy complicado» Varios integrandes del banquillo del Naturpellet en el encuentro ante Peñíscola. / Antonio de Torre FÚTBOL SALA Gacimartín agradece la aportación de los juveniles y cree clave que la plantilla sea capaz de aislarse pese a los impagos L. J. G. Segovia Jueves, 14 febrero 2019, 19:22

Cuando llegue primavera y toque asignar un veredicto a la temporada del Naturpellet Segovia habrá que tener muy en cuenta sus circunstancias. Desde una plantilla corta, aspecto que resalta sobremanera cualquier problema físico, a los problemas económicos del club, que se traducen en impagos a una plantilla que lleva dos meses sin cobrar. Ello hace que el día a día del grupo sea un encaje de bolillos perpetuo. Tanto en lo puramente táctico, para asegurar entrenamientos de calidad y conseguir una convocatoria de garantías para el fin de semana, como en lo psicológico a la hora de que cada jugador persiga su mejor versión en un contexto poco favorecedor. La permanencia en Primera está sujeta a la convivencia de ambas variables.

Tras la salida de Pedrinho y Álvaro Quevedo, cualquier molestia física tiene un impacto mucho mayor en un grupo renqueante. «Tenemos una plantilla muy corta desde hace tiempo y estamos completando los entrenamientos con el equipo juvenil, con Rincón, Pablo y Munir. Seguramente alguno de ellos pueda venir convocado este fin de semana», apuntó ayer el entrenador del Naturpellet, Diego Gacimartín, de cara a la visita de mañana a La Salobreja para medirse al Jaén Paraíso Interior. En una plantilla inicial de 13 jugadores, reducida en invierno a 11, Julio es ya uno más, pero la media de edad, aunque no exenta de experiencia, se ve aún más reducida. «Es una plantilla muy joven, ahora lo es mucho más y eso es momentos de juego se nota. Es evidente», explica el técnico.

Pese al esfuerzo del domingo ante Peñíscola, el Naturpellet mantiene el lastre de su rendimiento a domicilio. A efectos estadísticos es el peor local de la categoría, con dos empates y ocho derrotas, el único conjunto de Primera División que no ha ganado en su pista. «No conseguimos ganar en el Perico, es un hándicap para nosotros. La sensación después del partido es de muchísima rabia porque consigues empatar y te meten el 2-3, pero al equipo no le puedo pedir más. Está trabajando, poniendo todo de su parte para hacer las cosas bien con toda la situación que hay en torno al club, la falta de pagos...»

Gacimartín explica que «el día a día es muy complicado» y destaca el compromiso de un grupo llevado al límite. «Lo esencial de toda la situación es ser capaces de aislarnos. Hay un grupo humano extraordinario, y esa es la cave, sin ninguna duda. Es un grupo extraordinario, se llevan bien entre ellos y seguramente sea clave para conseguir el objetivo. Estamos todos en el mismo barco y el jugador se mantiene al margen en las dos horas que dura el entrenamiento».

Las victorias deAntequera y Valdepeñas el pasado fin de semana aprietan los últimos puestos, donde puntuar no es la norma, y devuelven a los segovianos a la zona de descenso. «Seguramente esto cambie mucho de aquí al final de temporada, puede haber mucho baile en las últimas posiciones y lo importante es que a final de la Liga estemos fuera del descanso. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que hacemos bien nosotros, lo que nos ha hecho ganar los partidos y ser competitivos. Y no pensar en los demás. Todos tenemos un calendario muy complicado y no podemos pensar en lo que haga cada jornada cada rival, sino qué tenemos que hacer bien nosotros para competir».

Gacimartín augura un final de competición muy igualado en todos los departamentos de la tabla clasificatoria: «Se va a salvar el que menos falle». Y por encima de todo, un diagnóstico que les persigue desde el comienzo de la temporada: que la clasificación habría sido distinta con unos pocos tantos más. «La sensación es que los rivales aprovechan los errores que nosotros tenemos en momentos muy concretos de juego y nosotros, no. Hemos hecho buenos partidos contra buenos equipos, pero los puntos dependen de esos detalles y no hacemos gol». Cualquier oportunidad es buena para un equipo que va acumulando méritos con cada entrenamiento.