Natalia Maroto y 'Quini' dirigirán la sección de fútbol sala de la Segoviana Quini, durante un partido del prebenjamín de la Segoviana. / J. Martín El club azulgrana ya ha recibido inscripciones de jugadores para la próxima temporada, en la que contará con equipos hasta infantiles QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 17 mayo 2019, 21:45

Más claro se ha vuelto el futuro de los equipos de la cantera del Segovia Futsal tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con la Gimnástica Segoviana, por el que la estructura azulgrana acogerá la próxima temporada a los jóvenes jugadores que temían quedarse sin lugar debido a los problemas económicos del club segoviano. Esta misma semana se han producido las primeras reuniones entre los responsables de cantera de la entidad gimnástica y los padres de los deportistas con el objetivo de concretar la nueva sección de fútbol sala de la Segoviana.

Con el periodo de inscripción ya abierto, ya se conoce quien estará al frente del fútbol sala azulgrana. Será Natalia Maroto, entrenadora del Segovia Futsal durante las últimas temporadas y exjugadora del Segosala (club en el que también comenzó su labor como técnico), quien se encargue de coordinar la nueva sección del club presidido por Agustín Cuenca, aunque con Roberto Álvarez como el máximo responsable de todas las categorías inferiores de la Gimnástica Segoviana (fútbol y fútbol sala). Pero Maroto no estará sola, ya que estará apoyada por Joaquín Rodríguez 'Quini'. Con pasado también en la estructura del Segovia Futsal, durante los últimos años ha estado al frente del único equipo de fútbol sala que la Segoviana tenía hasta la fecha (en categoría prebenjamín). Entre Maroto y Quini se encargarán de llevar la nueva sección del club, en la que contarán con la gran mayoría de los monitores que hasta el momento desempeñaban su labor en el Segovia Futsal. Para el puesto también se pensó en César Arcones, pero finalmente los dirigentes gimnásticos se decantaron por la opción de Maroto.

También se ha decidido ya que la próxima temporada no serán más de diez los equipos de fútbol sala con los que contará la Gimnástica Segoviana, y estos serán desde categoría prebenjamín hasta infantiles. En cadetes y juveniles, aunque el club tendría la posibilidad de sacar equipos, se ha optado por renunciar a dicha posibilidad tanto por la falta de jugadores como por la ausencia de más monitores que pudieran hacerse cargo de esos conjuntos. No obstante, en futuras campañas y a medida que los jugadores de la cantera vayan subiendo de categoría no se descarta contar con equipos cadetes y juveniles. Es más, si estos equipos consiguiesen el título de Liga provincial, la Gimnástica Segoviana estudiaría la posibilidad de sacar equipos en categorías regionales (al haber obtenido con sus triunfos plaza en dichas competiciones autonómicas). Por el momento, tanto por no contar con plazas como por la ausencia de jugadores y medios, se trata de una posibilidad que no entra en los planes inmediatos de la Gimnástica Segoviana.