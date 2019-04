Miembros del Naturpellet Segovia barajan la creación de un nuevo club

Sin interés del Segosala

Las dudas sobre el futuro del Naturpellet Segovia han situado al Segosala en la mirada de muchos aficionados. Pero el club presidido por Daniel Ibañes, con más de 200 jugadores en su cantera y un equipo en Tercera División, no contempla asumir la gestión del principal club de fútbol sala de la provincia. «Con deudas no existe ninguna posibilidad», afirma Daniel Ibañes sobre las opciones reales de que el Segosala asuma la estructura del Naturpellet Segovia, con o sin equipo en Primera o Segunda División. Pero los problemas económicos de la entidad blanquirroja no son el único impedimento que hacen que el Segosala ni siquiera se plantee la opción. También la falta de falta de entrenadores del club presidido por Daniel Ibañes y su intención de no renunciar a su filosofía (sus equipos son dirigidos por entrenadores titulados) hacen que el club no quiera asumir más equipos de los que pueda gestionar. De hecho, a lo largo de la temporada ha habido algún equipo del Naturpellet Segovia que ha sondeado la posibilidad de integrarse a partir de la próxima campaña en la estructura del Segosala.

Además, el actual director de la cantera del Segosala, Carlos Muñoz, no seguirá la próxima temporada en el club tras tres años de trabajo al frente de las categorías inferiores. Por último, tampoco está previsto que el club presidido por Daniel Ibañes afronte este verano un ascenso de su primer equipo a Segunda División B.