La mejora llega también con puntos Alvarito pugna con un contrario durante un partido en el Pedro Delgado. / Antonio de Torre El Naturpellet, que vuelve a ocupar la última posición, encuentra argumentos que invitan a pensar en el optimismo FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 13 noviembre 2018, 21:33

Puede que, viendo la clasificación, no deje un entusiasmo generalizado (el Naturpellet vuelve a ocupar la última posición en la clasificación de la Primera División), pero hay muchos más motivos para mirar con optimismo el futuro. Uno de estos motivos es que esa mejoría que ha experimentado el equipo se empieza a traducir en puntos, tal y como hace unos días comentaba el técnico Diego Gacimartín. Se nota que compite mejor. En Cartagena no se vino abajo y aunque se puso muy cuesta arriba, no cejó en su empeño llegando a igualar un resultado adverso de 3-1.

«Esto habla bien del trabajo de los jugadores, que han vuelto a demostrar su madurez. Un punto muy importante para seguir creciendo. Lo mejor, la reacción del equipo tras un minuto malo. Levantar dos goles es muy difícil, pero este grupo lucha, sufre y sobre todo cree en lo que hace. Seguimos sumando», comentó en las redes sociales Diego Gacimartín.

Otro apunte. El conjunto segoviano acumula una jornada más sin perder (importante por la situación en la que se encuentra el equipo) y ha sumado cuatro de los últimos seis puntos posibles. Y en dos desplazamientos. Todavía le queda otro, el de este viernes a Palma, antes de recuperar la normalidad en el pabellón Pedro Delgado, un rival que marcha en la segunda posición. Tampoco es que haya tenido un calendario fácil.

Tiene cinco puntos (los cinco los ha sumado fuera del Pedro Delgado) y se encuentra a uno de salir de esas plazas de descenso (seis tienen el Valdepeñas y el BeSoccer CD UMA Antequera). ¿Y qué es lo que ha cambiado siendo el mismo equipo? Además de una mayor adaptación, que los jugadores creen más hasta el final. Confían más en sus posibilidades. Así se llevaron la victoria frente a ElPozo y así lograron empatar en la cancha del Cartagena. «Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros mismos», comentó el técnico segoviano.