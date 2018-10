Mejor imagen, mismo resultado

No es lo mismo ser que estar / No es lo mismo estar que quedarse, ¡qué va! / Tampoco quedarse es igual que parar / No es lo mismo... Es distinto. Es la letra de una de las canciones de Alejandro Sanz. Posiblemente no sea lo mismo jugar en el Pedro Delgado que en Cuéllar (no solo por aquello del desplazamiento de la afición, aunque tampoco es momento de pensar en otras cuestiones y agradecido está el club a la localidad para poder disputar este partido). Y distinta, pero que muy distinta, fue la imagen que ofreció el Naturpellet Segovia en la primera parte y en la segunda. Nada que ver. No es lo mismo. Lo que por desgracia sí es la misma es la clasificación. El conjunto segoviano se ha quedado ahora como el único representante del cero. Cero puntos en cuatro partidos, último clasificado.

2 Naturpellet Segovia Thiago Soares, Raya, Chus, Álvaro López y Buitre. También jugaron Nico Rolón, Edu, Antonio Diz, Álex Fuentes, Iago Rodríguez y Pedro. 3 Fútbol Emotion Zaragoza Iván Bernard, Víctor Tejel, Richi Felipe, Retamar y Nano Modrego. También jugaron Farinha, Óscar Villanueva, Tabuenca, Chicho y Esteban. goles: 0-1, min. 1, Richi Felipe. 0-2, min. 5, Esteban;0-3, min. 6, Retamar. 1-3, min. 13, Iago Rodríguez. 2-3, min. 40, Víctor Tejel (pp).

Y es que nada sirvió tener estudiado al rival (esa defensa en zona que suele plantear Zaragoza); ni tampoco preparar todas las variantes posibles. Todo eso saltó en mil pedazos en los primeros seis minutos de partido. Los que tardó el Fútbol Emotion Zaragoza en ponerse con un 0-3 en el marcador, gracias sobre todo a los errores del conjunto local. Errores infantiles en muchos de los casos ante un equipo que también llegaba a este partido con el 'runrún' de la clasificación en la cabeza (tampoco había ganado ningún partido; hasta ayer). Richi Felipe adelantó a su equipo en el primer minuto, empujando el balón al fondo de la red desde el segundo palo; Esteban hizo el segundo en un fallo del Naturpellet en la salida del balón, y poco después Retamar ponía el 0-3 para los visitantes, de nuevo en una acción a balón parado.

Con todo lo que quedaba por delante, otra goleada pensó más de uno, sobre todo porque el conjunto segoviano adoleció de ideas en ataque. Mala pinta tenía. Momentos de angustia, de nervios... En ese ejercicio imaginario entraban las explicaciones a lo que se avecinaba: La juventud, el calendario, muchas caras nuevas... El mismo guion de anteriores jornadas, con el mismo resultado. Cero. La ocasión más clara en esa fase fue para Chus y el meta visitante Iván Bernard no tuvo excesivos problemas para desbaratar esa ocasión. Pero algo había cambiado. Herido en su orgullo, el Naturpellet consiguió taponar la sangría de su herida gracias también al zapatazo de Iago Rodríguez, que lograba el 1-3, un resultado con el que se llegó al descanso. Era el segundo que lograba el conjunto segoviano en Liga. El conjunto maño ya no tenía tantas facilidades.

Y menos en la segunda. La presión local fue en aumento, con un Álvaro López que estaba en todas las acciones de su equipo, ofensivas y defensivas. La iniciativa y el control fueron de los de Diego Gacimartín. En esos primeros compases, Raya y Pedro hicieron que el guardameta visitante tuviera más de trabajo; Álex Fuentes, poco después, mandaba el balón alto y en la otra portería, Thiago Soares daba muestras de una mayor solvencia ante un Zaragoza que aprovechaba cualquier resquicio del partido para coger aire.

Ni la quinta falta cometida por el Naturpellet a falta de ocho minutos para la conclusión del partido hizo que decayeran los ánimos. Todo lo contrario, lo siguió intentando y de todas las maneras. Faltando cinco minutos para el final, Diego Gacimartín puso a Álvaro López como portero-jugador para intentar sorprender la defensa zonal 2-2 del conjunto de Santi Herrero.

Fruto de esa insistencia llegó el 2-3, en propia puerta de Víctor Tejel. Faltaban 34 segundos. Sin embargo, no fue posible ni tan siquiera el empate. Al menos quedó una conclusión clara. La segunda parte que realizó el Naturpellet es el camino a seguir.