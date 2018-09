Una llamada a la tranquilidad Diego Gacimartín tuerce el gesto durante el último partido de Liga. / Antonio de Torre El técnico del Naturpellet, que reconoció el mal partido de su equipo, asegura que hay que pasar página y que lo positivo es que hay mucho margen de mejora FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 25 septiembre 2018, 21:08

Lo podrá decir en catalán (tranquil-litat); en euskera (lasaitasuna);en francés (tranquilité); en gallego (tranquilidade), en italiano (tranquilità), en inglés (tranquility). También en chino o en japonés (ya más difícil de pronunciar y de escribir), pero el mensaje sigue siendo el mismo tras la dolorosa derrota sufrida el pasado domingo por el Naturpellet frente al Aspil Vidal Ribera Navarra. Tranquilidad, que no cunda el pánico...

Ya lo dijo, con el gesto muy serio, en la rueda de prensa. «Ha sido un mal partido, un partido muy malo en todos los sentidos y ya está. Era el primero que teníamos en casa y teníamos muchas ganas de hacerlo bien porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin jugar aquí y la intención era hacer un buen partido. No ha salido como lo teníamos planteado, no hemos trabajado en la pista lo que hemos hecho durante la semana y lo que vimos el otro día contra Inter», comentó.

Reconoció la superioridad de su rival. «Ribera ha sido muy superior a nosotros, en todas las facetas de juego, han estado bien en ataque, bien en defensa, leyendo muy bien el partido... Por nuestra parte ha sido un querer y no poder, poquito a poco se han ido distanciado en el marcador y ya está. Hay que pasar página, pensar en el siguiente partido, Barcelona, y a seguir trabajando».

El técnico lo tiene claro; el objetivo es de la permanencia en Primera. «Hay que tener paciencia y tranquilidad porque es un grupo muy joven y lo que tenemos que tener claro es que los principios siempre son difíciles, ha habido muchos cambios, todo lleva un proceso... Es una plantilla joven a la que hay que mimar; lo tenemos que tener claro; ya habrá tiempo de atacarnos... Hay que tener tranquilidad... si con una media de 20, 22 años, estamos silbando y gritando... Ni el jugador ni nosotros queremos perder 7-0 y nos duele más o igual que a los aficionados de la grada. Pues ya está. Tenemos que pensar en el siguiente partido, trabajar en el aspecto mental para recuperarnos y organizar mejor la defensa, trabajar otros aspectos del juego y desde ahí crecer; no podemos ir hacia atrás, hay que ir hacia adelante y mirar con perspectiva de futuro», añadió.

La realidad de sus números es demoledora en solo dos jornadas del campeonato. «Hemos encajado 12 goles y no hemos marcado ninguno. Nuestras ocasiones no son claras no llegamos con frescura a la finalización... pero claro, cuando ya te pones con un marcador en contra de 0-2, 0-3 tienes que arriesgar, no puedes defender en 10 metros perdiendo 0-3 en casa... Son un cúmulo de circunstancias y ya está; en eso trabajamos, en la defensa y en la finalización...

Sabe que queda mucho por hacer. Mucho, « pero si hay una lectura positiva en lo que se refiere a nuestro juego es que tiene que ir hacia adelante, tiene que mejorar. No podemos darnos palos contra lo que hemos hecho en esta partido, si es que hay que mirar hacia adelante, no hay más. Lo positivo es que hay mucho margen de mejora, que estamos en la segunda jornada del campeonato y sobre todo lo que hay que tener tranquilidad; es lo que intentamos transmitir y lo que dijimos después del partido, que hay que estar tranquilos, que hay que levantar la cabeza, mirar al frente y que hay que saber estar a las duras y a las maduras».