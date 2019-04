Fútbol sala El líder de la Liga visita al Universitario Segunda B. Grupo I El Atlético Benavente visita a los vallisoletanos este sábado a partir de las 16:30 EL NORTE Valladolid Viernes, 5 abril 2019, 17:21

Fuente la Mora se prepara para acoger este sábado (16:30 horas) un partido de los que siempre gusta jugar. Y es que el líder, el Atlético Benavente, visita al Universidad de Valladolid en el partido correspondiente a la jornada 24. Un derbi que se presenta emocionante y al que ambos conjuntos llegar con ganas después del parón del pasado fin de semana.

Tras la derrota en la última jornada frente al Cidade de Narón (5-3), el Uni quiere repetir la victoria que consiguió en el anterior partido en casa, en el que se impuso al Sala Ourense por 2-1. En la mitad de la tabla con 36 puntos, tratará de lograr un triunfo que le siga alejando del descenso y que le mantenga con algunas opciones de Copa del Rey.

Para este encuentro, Kike Molina no podrá contar con Parra, que tiene afectado el menisco. El zamorano no se enfrentará al equipo de su tierra y quizá cause baja para lo que resta de temporada. Por lo tanto, la convocatoria queda de la siguiente manera: David, Rubén, Muñoz, Miguelín, Picolo, Raulito, David R., Isaac, Javi, Sancris, Ofa y Leal.

El técnico universitario reconoció que afrontan «un partido bonito». «Los chavales se han esforzado mucho y estoy satisfecho con la semana de entrenamientos. Benavente es un equipo con gente contrastada y que tiene un claro objetivo. Será difícil, pero vamos a intentar sacar los tres puntos e ir con más ganas todavía al Campeonato de España Universitario», expresó.

Así, antes del Campeonato de España que se disputará la próxima semana en Alicante, el Uni deberá afrontar un duro reto. El conjunto zamorano acumula 19 victorias y cuatro derrotas, de las cuales tres han sido como visitante, y no puede permitirse un tropiezo, puesto que el Guardo, a dos puntos, le pisa los talones.