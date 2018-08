Ilusión y trabajo para lograr el objetivo Álvaro Fernández se dirige a la plantilla antes del primer entrenamiento de pretemporada. / Antonio Tanarro FÚTBOL SALA El Naturpellet Segovia inicia la pretemporada con aires renovados y a la espera del inicio de las obras del Pedro Delgado QUIQUE YUSTE Segovia Lunes, 13 agosto 2018, 22:09

Tres meses y medio después de poner el punto y final a su primera temporada en la máxima categoría del fútbol sala nacional, el Naturpellet Segovia ha vuelto este lunes a ponerse el mono de trabajo para preparar un nuevo curso en el que la permanencia volverá a ser el objetivo a alcanzar. El proyecto ha dado un giro importante con respecto al de pasadas campañas, con ocho caras nuevas en una plantilla que confía en su ilusión y en su capacidad de trabajo como armas para suplir su falta de experiencia. Cinco jugadores continúan en la disciplina segoviana, que volverá a estar dirigida por un Diego Gacimartín que afronta su quinto curso en el banquillo del Pedro Delgado, el segundo en Primera División.

El técnico segoviano pudo contar en el primer entrenamiento de la temporada con casi toda la plantilla a su disposición. Los nuevos fichajes se enfundaron por primera vez la camiseta de entrenamiento del Naturpellet para iniciar una pretemporada que en el apartado físico no estará dirigida, por primera vez en muchos años, por Isaías de Santos. Y es que el cuerpo técnico de Diego Gacimartín no ha sido ajeno a los cambios sufridos por el equipo, por lo que las primeras semanas de entrenamientos se antojan fundamentales para lograr la cohesión de toda la plantilla. Así, además de lograr una óptima condición física, las primeras sesiones servirán también para que la plantilla conozca la metodología de trabajo de Diego Gacimartín, que por el momento no puede contar con Nico Rolón (está con la selección argentina) pero sí con jugadores del Segosala de Tercera División como Julio, Jorge Cárdaba o César.

A pesar de los cambios llevados a cabo, el técnico segoviano no contempla una revolución en el estilo de juego del Naturpellet Segovia. «El perfil de jugadores que hemos fichado se adapta a nuestro modelo de juego», indicó Gacimartín, que apostará nuevamente por el juego de cuatro en ataque, aunque reservándose la opción de jugar con un pívot profundo gracias a la llegada de Antonio Diz. En defensa, el técnico espera una mejora de su equipo con respecto a la temporada pasada, en la que los segovianos fueron uno de los conjuntos que más goles encajó. «Intentaremos ser un equipo sólido, sobre todo defensivamente. Ese es nuestro primer objetivo», aseveró Gacimartín como primera meta para ser capaces de competir contra todos los equipos de la liga.

Lo que no ha cambiado ni un ápice, ni hay indicios de que vaya a ocurrir en el futuro, es la filosofía y el discurso de Diego Gacimartín sobre el modo de afrontar una temporada en la que la permanencia es el único objetivo. «No nos paramos a pensar en los demás. Nuestro mayor peligro somos nosotros mismos. Hay que ser humildes y si las cosas van mal trabajar todavía más», indicó, apostando por no desperdiciar ni una sola sesión de entrenamiento como el mejor camino para alcanzar los objetivos.

Sin noticias de las obras

Los últimos meses han sido movidos en las oficinas del Naturpellet Segovia, con numerosos cambios en una plantilla que «es mejor que la del año pasado», según declaró Álvaro Fernández. El presidente del Naturpellet Segovia se mostró satisfecho con el conjunto formado, aunque no oculta que las futuras obras en el pabellón Pedro Delgado serán un hándicap importante para el equipo. «Es una realidad. No es echar piedras en la mochila de nadie. Las condiciones van a ser las peores por el riesgo de lesión, por el nivel de entrenamientos y el de juego», subrayó Fernández, que asegura desconocer cuando las máquinas comenzarán a trabajar en la sustitución del parqué del Pedro Delgado. «No me esperaba estar aquí el día 13», afirmó. Por su parte, Gacimartín reconoció que la planificación de la pretemporada puede cambiar de un día para otro en función del inicio de las obras, y confesó que intentarán que los jugadores tengan el menor impacto articular posible haciendo parte de los ejercicios físicos en un campo de fútbol.

Y si en el apartado deportivo el Naturpellet Segovia espera no pasar apuros, el objetivo es similar en la parcela económica tras los problemas que hubo al final de la campaña pasada. Para lograrlo, la junta directiva comenzará la temporada con el 95% del presupuesto cubierto y con la esperanza de incorporar «tres o cuatro empresas» durante las próximas semanas. En cifras, rondará los 310.000 euros (por los 290.000 del pasado curso) con el objetivo de «compensar el déficit del año pasado con el pequeño superávit que vamos a tener en esta», concluyó Álvaro Fernández.