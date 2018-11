«No va a faltar mucho para lograr la primera victoria» Nico Rolón (derecha) felicita a sus compañeros durante un anterior partido. / Antonio Tanarro El argentino Nico Rolón cree que el equipo «está preparado y con ganas» de hacer un buen partido en Murcia frente a ElPozo FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 2 noviembre 2018, 21:26

Nico Rolón es una de las caras nuevas que presenta el Naturpellet Segovia esta temporada para intentar asegurar la permanencia en Primera División. El internacional de la selección albiceleste espera también triunfar en Segovia, algo que ya lograron jugadores como Matías o incluso Diego Giustozzi, actual entrenador de ElPozo Murcia, el próximo rival del conjunto segoviano.

De momento, su adaptación va por buen camino. «Va bien; por suerte los chicos me recibieron bien y tuvieron la mejor conmigo, así que por ese lado fue fácil. En lo futbolístico uno viene a aprender. Tengo que seguir creciendo y agarrando experiencia, que a medida que pase el tiempo es lo que me va a ayudar y va a ser lo mejor», comentó.

No ha sido el comienzo soñado. «Es difícil porque nos tocó un arranque de temporada difícil, pero tal y como venimos trabajando y además, creo queno va a faltar mucho para conseguir la primera victoria», valoró con determinación.

El domingo se las verá precisamente con Diego Giustozzi, «uno de los mejores entrenadores del mundo. Tenerle en la selección me ayudó mucho, me hizo crecer mucho como jugador y como persona. Va a ser raro, se me hará raro, pero esperemos que ganemos nosotros y podamos conseguir la primera victoria», añadió.

Y es que, a pesar de la dificultad, no considera que sea tan descabellado. «El equipo está preparado, está con muchas ganas, trabaja día a día, se esfuerza... Creo que vamos de la mejor manera como equipo y como grupo, pero nos falta sumar. Vamos a por eso y estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido», dijo.