Muchas emociones en el último partido de Liga en el Pedro Delgado Diego Gacimartín da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. / Antonio de Torre El Naturpellet Segovia, que afronta una semana decisiva en Valdepeñas, vivió frente a Osasuna un encuentro de sensaciones difíciles de olvidar FERNANDO ARCONADA Segovia Domingo, 21 abril 2019, 22:53

Si ha sido el último partido de Liga del Naturpellet Segovia en el Pedro Delgado en Primera División (el tiempo lo dirá, aunque sí que ha sido el último de esta temporada) estuvo cargado de imágenes y de sensaciones para todos los integrantes del equipo segoviano y para cerca del millar de aficionados que se dieron cita.

No se olvidará tan fácil, desde los integrantes del equipo juvenil, al que los jugadores de ambos equipos hicieron pasillo poco antes de comenzar el partido (es el campeón de su categoría y con una temporada envidiable). Otra imagen fue la de la pancarta de agradecimiento que mostraron los componentes de la plantilla (los que quedan) a la afición. Y también lo fue la respuesta de la afición, animando en todo momento a su equipo, tratando de dar esas últimas fuerzas a un equipo que se vació físicamente hasta el límite, o la imagen del medio minuto con los jugadores formados en la cancha, sin disputar el balón, mientras los de Osasuna movían la pelota, ante los aplausos de los aficionados y de los jugadores del banquillo visitante, o la del final del encuentro, con los jugadores dando la vuelta al pabellón aplaudiendo a sus aficionados. Tampoco será fácil de olvidar para el joven Monir, que ya puede decir con orgullo que marcó en Primera División.

También fue una jornada de contrastes. Una pena que no ganara, porque el Naturpellet lo intentó hasta el final (llegó a tener una ventaja en el minuto 36 de 4-2); una pena no haber dormido fuera de los puestos de descenso, aunque al final se lo vaya a tener que jugar todo a una última carta en Valdepeñas. Y solo le vale la victoria si quieren dejar al equipo en la Primera División. Y una pena también para el técnico visitante Imanol Arregui, que ha podido vivir su último partido en 'la Catedral' del fútbol sala. «Me da mucha pena porque es una pista emblemática; aquí hemos vivido grandes momentos. Vamos a ver si se arregla la situación, aunque por lo que me han dicho no pinta muy bien. Es una ciudad que merece tener un equipo en Primera División».

El Viña Albali Valdepeñas informa de la venta anticipada de entradas para el decisivo encuentro correspondiente a la última jornada de la Primera División (sábado, a las 18:030 horas, horario unificado) en el pabellón Virgen de la Cabeza. Las entradas (12 euros la general y cinco la infantil) se podrán adquirir desde el miércoles 24 en horario de mañana y tarde en la sede del club hasta agotar existencias. Esa venta anticipada finalizará el próximo viernes a las 20:00 horas. El sábado, día de partido, solo se podrán adquirir en taquilla por la mañana a partir de las 11:00 horas. También informó a través de las redes sociales que su jugador Dani Santos, uno de los realizadores de la Liga (18 goles) viajó con el equipo tras pasar por el hospital. Habrá que esperar estos días para ver su evolución.