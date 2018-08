Eloy Alonso: «Lucharemos por estar arriba» El entrenador del Guardo, Eloy Alonso, posa con un balón de fútbol sala. / José Carlos Diez El entrenador del Guardo Fútbol Sala, Eloy Alonso, asegura que ha sido muy fácil seguir en el conjunto norteño ÁLVARO MUÑOZ Lunes, 13 agosto 2018, 13:06

El entrenador del Deporcyl Guardo de Fútbol Sala, Eloy Alonso, arranca una nueva temporada al frente del banquillo norteño. Desde su llegada a mediados de la pasada campaña, el técnico leonés se ha sentido muy cómodo en un club al que le tienen mucho cariño. Para este nuevo curso, el objetivo será, otra vez, estar lo más arriba posible y disfrutar de la Copa del Rey.

–¿Tras una semana de entrenamientos qué conclusiones saca?

–Los jugadores han llegado en un buen tono físico, tras varios meses de parón. Lo más importante es que hemos arrancado los entrenamientos con, prácticamente, todos los efectivos. Con este grueso del equipo, nos hemos centrado los primeros días en la parcela física, para ir introduciendo lentamente el balón.

–¿Ha sido difícil para usted tomar la decisión de seguir en Guardo una temporada más?

–Por un problema familiar, el año pasado quería estar en León. Conocía el club y otros años ya habían intentado mi fichaje. Los meses que estuve el curso pasado fueron geniales con la afición, con la directiva y con los jugadores. Cuando terminamos la temporada, con el objetivo de disputar la Copa del Rey, la directiva habló conmigo y no lo dudé. Tenía claro que si me quedaba en España, iba a seguir en el Guardo. No veía otra opción.

–Precisamente el equipo disputará su segunda Copa del Rey de forma consecutiva. ¿Pesa la excelente competición de la pasada campaña?

–Es pronto para hablar de eso. El año pasado el equipo tuvo suerte al quedar exento de la primera ronda. Ahí se supera una ronda, en la siguiente se enfrentó al Azkar, rival que está este año en nuestra liga tras su descenso... Creo que no nos va a pesar la buena Copa del año pasado. Tanto el pueblo como la afición se han tomado esta competición como un premio a la temporada de hace dos años. De esta forma, esta próxima Copa será otro premio a la temporada del año pasado. Simplemente esperamos disfrutar, sin ningún tipo de presión. Aún así esperamos que la Copa no nos termine pasando factura en Liga, como la temporada pasada, cuando pagamos un peaje.

–Una de las piezas importantes en estos últimos años, Héctor, no seguirá por motivos laborales...

–Es una baja muy importante. Cuando finalizó la campaña hablé con el club para contar con los once componentes que finalizaron el pasado curso. Al final hemos conseguido que todos sigan, aunque Héctor ya me había comunicado que no iba a seguir. Héctor era uno de los estandartes del club y será una baja reseñable. Hemos fichado a Cifuentes, que viene de estar cuatro temporadas en Francia, a Óscar, tras varios años en Italia, y Joselu, que también viene de Francia y nos aportará mucho gol. Además estamos pendientes de incorporar a un jugador más de la casa. Buscamos ser una plantilla amplia para evitar los posibles problemas laborales y disputar con garantías todas las competiciones.

–¿Con esas nuevas incorporaciones el Deporcyl tiene que luchar por el ascenso?

–El objetivo tiene que ser finalizar entre los tres primeros. Como siempre será una temporada larga y se necesitará de esa pizca de suerte con las lesiones, los árbitros... Todo eso marcará estar entre el primero y el tercero.

–¿Cómo va a ser el Guardo de Eloy Alonso?

–Tenemos una plantilla larga y del mismo nivel. Al final unos jugarán un poco más, pero lo importante es que los cambios no se noten mucho. Esto nos permitirá mantener un ritmo alto de partido, intensidad y presión durante todo el encuentro. Queremos que sigamos con esa raza que caracteriza al Guardo, donde en