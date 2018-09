Un mal domingo en el Pedro Delgado Raya, cierre del Naturpellet, controla el balón ante la oposición del visitante Tripodi. / Antonio de Torre El Naturpellet Segovia cayó goleado con claridad frente a un Aspil Vidal Ribera Navarra que fue mejor en todas las facetas FERNANDO ARCONADA Segovia Domingo, 23 septiembre 2018, 19:04

Hay domingos en los que es mejor salir de paseo, dar una vuelta con los amigos, disfrutar todavía del buen tiempo, que todavía se deja sentir por Segovia. Algo así debió pensar el Naturpellet Segovia tras su partido en el Pedro Delgado frente al Aspil Vidal Ribera de Navarra, un encuentro demasiado desigual entre un equipo (el navarro) muy trabajado y otro (el segoviano) al que aún le queda mucho trabajo por delante. Pero mucho, visto lo visto.

0 Naturpellet Segovia Thiago Soares, Raya, Álvaro López, Álex Fuentes y Antonio Diz. También jugaron Nico Rolón, Edu, Chus, Alvarito Quevedo, Buitre y Pedro. 7 Gus, David, Sepe, Sergio González y Tripodi. También jugaron Lemine, Javivi, Pedro, Lucas, Ferrán Plana y Pazos. goles: 0-1, min. 1, David. 0-2, min. 8, Tripodi. 0-3, min. 24, Tripodi. 0-4, min. 26, Ferrán Plana. 0-5, min. 28, David;0-6, min. 37, Javivi y 0-7, min. 39, Lemine.

Resignación, tranquilidad y paciencia. Son las tres palabras que mejor resumen lo sucedido. Resignación, porque es justo reconocer que el conjunto que entrena Pato fue muy superior, en todas las facetas de juego (defensivas, ofensivas...) y que el Naturpellet realizó un mal partido. Malo, pero malo. No salió nada de lo planificado durante la semana. Cuando es no, es no. Por doloroso que sea. Tranquilidad, porque esto no ha hecho más que empezar (es la segunda jornada de Liga) y paciencia porque este equipo es muy joven. Y si se puede extraer alguna conclusión positiva esa es la de que peor no se puede hacer, con lo cual el margen de mejora es más que evidente, aunque los números sean demoledores. Cero puntos, cero goles a favor (todavía no han podido celebrar un gol) y 12 en contra en los dos partidos que ha disputado, último en la clasificación de Primera. De ahí que las primeras palabras de Pato en rueda de prensa fueran para lanzar un mensaje de ánimo a Diego Gacimartín.

Fue como una pesadilla de las que uno está deseando despertar y darse cuenta de que nada ha sucedido, de que todo estaba igual que antes... No; no fue un mal sueño. Y eso que el Naturpellet quería dejar una buena imagen ante su afición en el Pedro Delgado. No sabe cuánto tiempo estará sin jugar en su pabellón debido a las obras, aunque con lo que no contaba es que el equipo de demolición venía de Navarra. Un conjunto, el Aspil Vidal Ribera Navarra, que demostró lo que se esperaba de él; buen juego, mucha movilidad, sabiendo salir de la presión de los jugadores locales y sobre todo muy deportivo. Fue despedido con una ovación en lo que fue, sin duda, lo mejor del partido.

Pronto los de Pato se pusieron por delante en el marcador. Pasado el primer minuto, David consiguió adelantar a su equipo, aprovechando un error en las salida del balón. Algo ya debió intuir Diego Gacimartín, que empezó a rotar a sus jugadores. Lo único que hizo el Naturpellet Segovia ofensivamente fue un lanzamiento de Buitre, alto, y una ocasión para Alvarito Quevedo, que deparó la misma fortuna, es decir, sin consecuencias. No es que dieran mucho trabajo al guardameta Gus.

Defensivamente, el conjunto local sufría mucho ante el juego de los navarros. En el minuto 8, Tripodi anotó el segundo. El Aspil era dueño del balón, aunque no hubo más goles en esta primera parte. Con ese 0-2 se llegó al descanso.

La segunda parte fue más difícil de digerir, sobre todo cuando el argentino Nico Rolón fue expulsado al ver doble amarilla. Tiene que controlarse más. En inferioridad, y en la siguiente acción, el conjunto local estuvo a punto de marcar. Quién sabe, con 1-2 podía haberse metido un poco en el partido, aunque no sea más que una especulación, porque la realidad iba a llegar con los goles del Aspil Vidal Ribera de Navarra. Tripodi anotó el tercero y poco después Ferrán Plana hacía el cuarto, tras rematar libre de marca en el segundo palo.

Seguía muy cómodo el conjunto visitante y más con el quinto conseguido por David. Diego Gacimartín se llevaba las manos a la cara intentando pensar en la fórmula para taponar esa herida. Más de uno miraba el crono, deseando que cuanto antes pasaran los segundos y los minutos, que se iban haciendo eternos, junto a algún nudo en el estómago, y no de hambre precisamente, por aquello de las horas. Demasiado duro se estaba haciendo el partido y largo. Javivi hizo el sexto, mientras Diego Gacimartín probó un cambio, alguna reacción con portero-jugador. Tampoco. Nada. Cero. Lemine, ya en los instantes finales, cerraba la cuenta anotadora del conjunto visitante.