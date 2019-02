Dispuestos a sorprender de nuevo a ElPozo Murcia Edu, jugador del Naturpellet, encara a Aicardo, del FC Barcelona Lassa. / Antonio de Torre Diego Gacimartín, técnico del Naturpellet Segovia, y el jugador Edu analizan el partido del sábado frente a uno de los grandes de la Primera División FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 21 febrero 2019, 22:28

¿Qué se puede decir de ElPozo Murcia que no se sepa? Un equipo histórico en el fútbol sala nacional, un equipo potente en todas sus líneas y que ha recuperado la ilusión con la llegada al banquillo de Diego Giustozzi, como alternativa a Barcelona Lassa y a Movistar Inter en esta fase de la competición... «Es un equipo muy fuerte en todos los sentidos, no vamos a descubrir ahora lo que supone jugar frente a ElPozo, un equipo que tiene muchas variantes tácticas, con buen disparo exterior... muy completo en todas las líneas», valoró el técnico Diego Gacimartín. También es una buena ocasión de ver en el Pedro Delgado a jugadores de talla nacional y mundial. Y hay que aprovecharlo.

Y con todo, el Naturpellet Segovia ya fue capaz de vencer en el partido de la primera vuelta disputado en Murcia. «Ojalá podamos hacer un partido similar. Frente a estos equipos se tienen que dar muchos condicionantes para lograr los tres puntos. Allí en Murcia se dieron todos y por eso conseguimos ganar. Es difícil sorprenderles dos veces durante la competición, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver qué sucede», añadió. También hay que tener en cuenta que ninguno de los dos equipos es el mismo de aquella ocasión.

El entrenador segoviano lo tiene claro. «Lo que tenemos que intentar hacer es cometer pocos errores, muy, muy, muy pocos errores; estar muy concentrados los 40 minutos y aprovechar las ocasiones que tengamos, porque generar sí que generamos, pero no terminamos de acertar. Es la tónica de toda la temporada. Contra equipos de la calidad de ElPozo no puedes tener errores porque te penalizan y esa puede ser una de las claves del partido».

Gacimartín confía en el apoyo de la afición. «Espero que nos ayuden, a pesar de todo lo que hay alrededor, de la incertidumbre del futuro, de cómo está la plantilla ahora mismo vamos a intentar hacer un buen partido, agradar a la gente, conseguir los tres puntos, sabiendo que es muy difícil. Todo lo que hay alrededor influye lógicamente en el día a día, pero partiendo de esa base también hay que decir que los jugadores intentar dar el máximo siempre y ojalá con el apoyo de la gente podamos conseguir victorias».

Posiblemente, el jugador Edu no llegue a tiempo para este partido frente al conjunto murciano. «Voy a intentar hacer todo lo posible por intentar llegar; aunque sea estar en el banquillo viéndolo con los compañeros y ayudar desde ahí. Estoy evolucionando de la lesión bastante bien porque el lunes no podía dar ni un pase, me dolía un montón el tobillo y lo seguía teniendo hinchado, pero a medida que han pasado estos días ya he podido hasta golpear a portería. Otra cosa es luego el meterte con el grupo o la intensidad de un partido».

Eso, con las ganas que tiene. Pensando con la cabeza, vendrá una semana de descanso que servirá para recuperarse. «Y los esguinces siempre hay que curarlos bien porque si no luego pasa lo que pasa, como frente al Peñíscola, que me torcí el tobillo y por ser cabezón y querer entrenar el martes a tope con el grupo, en la primera jugada otro esguince. El jugador siempre quiere jugar y más este tipo de partidos, aunque pensando con la cabeza a lo mejor sí que me puede venir bien un descanso y luego volver a tope después del parón de la Copa».

El jugador del Naturpellet cree que la defensa será una de las claves del partido. «Tenemos que parar sus ataques, como hicimos en la ida, que acaben desesperándose porque no puedan superar nuestra defensa y luego, las ocasiones que tengamos hay que aprovecharlas. Y tenemos que tener en cuenta que ellos, sabiendo que les ganamos en la ida, van a salir a muerte, irán a por todas y tendremos que estar muy atentos», para concluir pidiendo el apoyo de la afición, «aparte de todas las situaciones que hay, es lo único que nos queda».