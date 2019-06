El FS Cuéllar Cojalba celebra sus bodas de plata Jugadores y técnicos que disputaron este partido para celebrar el 25 aniversario del club cuellarano. / El Norte Los dos equipos que dieron origen al actual con su fusión disputaron un partido amistoso en un ambiente festivo EL NORTE Cuéllar Lunes, 17 junio 2019, 22:03

El FS Cuéllar celebró sus bodas de plata con un partido que enfrentó a los dos equipos que dieron origen al actual con su fusión, el FS Cuéllar y el Sporting La Cojalba, en el que se pudo ver a antiguos jugadores de ambos equipos.

Era el año 1993 cuando las directivas del Cuéllar y La Cojalba olvidaban la rivalidad para dar un impulso al fútbol sala en la villa segoviana con una fusión que en marzo de 1994 se hizo posible. Atrás quedaba el mayor éxito del fútbol sala cuellarano con el ascenso del FS Cuéllar a la División de Honor, categoría que se pudo disfrutar en Santa Clara durante tres temporadas.

Numeroso público se dio cita en el municipal de Santa Clara para presenciar este partido, en el que se pudo ver a muchos de los jugadores y técnicos que tanto hicieron por este deporte en la localidad y que llevaron el nombre de Cuéllar por toda la geografía española.

Está claro que el tiempo no perdona pero se pudo apreciar que la técnica y el juego no se olvida, e incluso que muchos conservan una notable forma física. El encuentro se disputó en un ambiente festivo en el que el resultado fue lo de menos y los espectadores se lo pasaron en grande jaleando cada jugada del encuentro. El colofón a la fiesta lo puso la cena en la que no faltaron anécdotas surgidas de los muchos años y kilómetros de convivencia.