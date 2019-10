UN COMIENZO INMEJORABLE

El Deporcyl Guardo no ha podido estrenarse mejor esta temporada. El conjunto de Eloy Alonso se mantiene en lo más alto de la tabla de clasificación, tras tres jornadas disputadas. Todo era una enigma en el comienzo de esta nueva campaña, ya que al conjunto norteño lo movieron del Grupo I al Grupo II de Segunda B, donde nunca antes había jugado. «Veníamos con la incógnita de lo que nos íbamos a encontrar. Estamos todavía en periodo de adaptación y no sabemos con qué equipos nos vamos a medir, ni el nivel real de los rivales. A priori había dos o tres favoritos claros, pero nos dijeron que, al llegar nosotros, no se sabía muy bien lo que podía pasar», señala el técnico del Deporcyl Guardo, Eloy Alonso.

El conjunto norteño está encuadrado con equipos de Cantabria, País Vasco, Aragón, Navarra, Castilla La Mancha y Castilla y León. «Lo negativo es que no conoces a los rivales y que gastas más dinero en los desplazamientos, siendo los viajes más incómodos, pero también tiene su parte positiva. El grupo es nuevo, son equipos que no conoces, y yo creo que eso es atractivo para nosotros y para la afición», afirma.

Y así lo está demostrando el público guardense, siempre fiel a su equipo, que este año se está volcando más con los suyos. «El respaldo de este año de nuestra afición está siendo superior al del año pasado aún. El partido de la semana pasada tenía el mismo ambiente o más que los mejores choques de la temporada anterior», reconoce con orgullo Alonso.

Se planificó esta nueva campaña de una manera muy ambiciosa. Se formó un equipo de quince jugadores, para no tener problemas con las bajas, y se realizaron fichajes de altura. «Este año uno de los requisitos fue hacer quince fichas porque por temas de trabajo y lesiones siempre tenemos problemas. Y mantuvimos a diez jugadores, fichando a cinco para completar la plantilla», analiza el técnico del conjunto guardense.

Las incorporaciones fueron Saúl, de la cantera del Inter de Movistar; Cristian, que había jugado en Cádiz y Gibraltar; Chuco, había estado hace años en el Guardo; Jony, que ha jugado en el Xota de Primera División y en Francia, también en Primera, y Maike, internacional por Venezuela, que también ha jugado diez años en Italia y en Francia. Todos y cada uno de ellos son los artífices de que el Deporcyl Guardo esté en lo más alto de la tabla.

De la extensa plantilla que tiene este año el conjunto norteño, Rober es el único que tiene problemas físicos y que aún no ha podido entrenarse con el grupo. El jugador, con molestias en la rodilla, podría ponerse el mes que viene a disposición de Eloy Alonso ya.

Duro rival

Para mantener el liderato una jornada más, los norteños tendrán que vencer en esta jornada al Zierbana. «Es uno de los favoritos y ha logrado varias veces ser campeón del grupo y lograr el ascenso a Segunda, pero por motivos económicos no ha podido subir. El partido del sábado es una buena piedra de toque para ver al nivel al que estamos nosotros y hasta donde podemos llegar esta temporada», reconoce Alonso.

Otra cosa que el Deporcyl Guardo tiene al caer –el partido se disputa el 16 de octubre en el polideportivo bilbaíno de La Casilla– es la celebración de la Copa del Rey ante el Otxartabe. «Este equipo juega en el mismo grupo que nosotros, y por plantilla y presupuesto son el gran favorito, por lo que la eliminatoria será muy abierta y muy ajustada. Contaremos con dos autobuses de aficionados animándonos», termina.