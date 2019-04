Chus: «Psicológicamente somos más fuertes que muchos equipos» Chus persigue el balón ante el Industrias Santa Coloma, en el Pedro Delgado. / Antonio Tanarro FÚTBOL SALA El jugador del Naturpellet incide en que el grupo ha cumplido con su trabajo este curso antes del duelo en Valdepeñas L. J. G. Segovia Jueves, 25 abril 2019, 20:36

El técnico del Naturpellet Segovia, Diego Gacimartín, despidió la última rueda de prensa con un punto de nostalgia: «Es justo empezar felicitando a la plantilla por el esfuerzo y unión para seguir trabajando hasta el final. Nos ha permitido llegar con opciones de salvar la categoría, deportivamente, a pesar de las dificultades que hay. Y agradecer a la afición el esfuerzo que esta haciendo y las iniciativas para recaudar dinero. Se nota que la gente quiere que Segovia siga». Es el mensaje de un club que se juega este sábado en Valdepeñas su opción de seguir en Primera antes de que la contabilidad dicte sentencia.

El mismo sentimiento expresó Chus. «Era una temporada para sufrir, nos hemos ido haciendo partido a partido. Al final nadie daba un duro para que llegáramos a final de temporada con opciones». Su grupo, pese a los impagos, puedes esgrimir un buen nivel en duelos clave. «Si perdíamos en O Parrulo estábamos en Segunda, jugamos una buena final allí y la salvamos. Este es un gran partido y raíz de lo que pase, tomaremos vacaciones o esperaremos las medidas del club».

El goleador describió un duelo ante un rival que se arropa mucho con su afición, «que les dé ese empujón para que no se sientan tan desanimados». No intimida el ambiente a los segovianos. «Nosotros psicológicamente estamos mejor preparados que muchos equipos. No sé si es por la situación que nos ha tocado vivir, pero nos hemos hecho una coraza muy fuerte por dentro y tenemos el grado de sufrimiento muy alto. El otro día ante Xota (4-4) no podíamos casi ni levantarnos del suelo y seguimos luchando».

El salmantino, que ha marcado tantos en Murcia, Cartagena o Ferrol, es una pieza desequilibrante. «A mí lo que me motiva es jugar cada sábado. Estoy acostumbrado a jugar estos partidos y me gusta tomar este tipo de responsabilidades. Los goles son secundarios, intento ayudar con responsabilidades que no debía tener como jugar de cierre. Si es metiendo goles y celebrar que Segovia se queda en Primera, mucho mejor».

Pase lo que pase, el veredicto del curso está claro. «Yo llevo mucho tiempo tranquilo, sé que hemos hecho el trabajo desde hace mucho tiempo. Hemos hecho más de lo que debíamos, sin recibir nada a cambio en momentos muy jodidos. Nos hemos unido muchísimo, cuerpo técnico, jugadores y afición».

Chus, que en enero de 2015, expresa su vinculación. «Desde pequeño tienes esa afinidad, estando en Salamanca todo el mundo desea llegar un día a jugar en Segovia. Estoy muy orgulloso de poder haber defendió estos colores. Me he sentido muy querido, tienes que aceptar las críticas y te hacen crecer como jugador. Habría que dar un vuelco y no recibir el empujón solo cuando las cosas van mal. Ojalá no sea un final y que esta temporada sea un paréntesis y una anécdota. Que la temporada que viene cada uno esté donde tenga que estar y Segovia pueda salir en Primera División».