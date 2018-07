Adjudicadas las obras del pabellón Pedro Delgado Vista general de la cancha del pabellón Pedro Delgado. / Antonio Tanarro La empresa que ha presentado la mejor oferta tiene ahora siete días de plazo para presentar toda la documentación que se le ha solicitado FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 12 julio 2018, 22:52

Todos están pendientes del calendario. Y no solo por ir consumiendo días a este mes caluroso de julio. Los equipos deportivos, por ejemplo, para saber el comienzo de sus Ligas, sus rivales, su pretemporada... Una pretemporada que para muchos clubes de la ciudad va a estar condicionada por las obras de remodelación del pabellón Pedro Delgado, aunque habrá que esperar unos días más antes del inicio de las obras dentro de un proceso administrativo que ha estado condicionado por la nueva ley. La cuenta atrás ha comenzado.

Tras declarar válida la licitación, excluir un par de empresas por presentar su oferta fuera de plazo y constatar que el resto cumplían los requerimientos del pliego, la junta de gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia determinó que, dentro de las cuatro presentadas, la oferta con mejor relación calidad-precio fue la de Globalia Urbanismo Integral SL por un importe de 127.951,43 euros (IVA excluido). A esta cantidad le corresponde un IVA de 26.869,80 euros, lo que hace un total de 154.821,23 euros (IVAincluido).

El Ayuntamiento acordó también requerir a la empresa mediante comunicación electrónica para que, en el plazo de siete días hábiles a contar de la comunicación, presente la garantía definitiva y la documentación que se relaciona en el pliego de condiciones y también advierte a la empresa que, de conformidad con lo establecido y transcurrido el plazo sin que aporte la documentación requerida, se efectuará la propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación (Mondo Ibérica SA).

Así lo explicó Andrés Torquemada (alcalde accidental tras la ausencia de Clara Luquero). «Se da ahora un plazo de siete días para que presente la documentación que se le ha pedido desde el departamento de la concejalía de Patrimonio y Contratación y se espera que se formalice el contrato en el menor tiempo posible para que se pueda proceder a la ejecución de la obra», dijo.

Es un primer paso, aunque la concejala de Deportes, Marian Rueda, apuntó que todavía no es el definitivo. «Tenemos que ser un poco cautos al respecto y esperar unos días más a que todo esté en orden. Ya me hubiera gustado a mí que ya se hubiera empezado, pero no ha sido posible. Todos estamos deseando ya que empiece y cuanto antes. Estamos preparados para ello», valoró.

Y en el momento en el que esté todo en orden, y todo en regla, y nada comprometa los plazos, manos a la obra. El plazo de ejecución será de seis a ocho semanas. Era una de las condiciones (un mínimo de cuatro y un máximo de ocho) y en ese sentido Marian Rueda sí quiso destacar que todas las empresas se habían comprometido en unas cuatro semanas.

La concejala de Deportes también se ha reunido con los representantes del Naturpellet para estudiar todas las opciones con el fin de realizar la pretemporada. El equipo vuelve al trabajo el próximo 13 de agosto; el 15 de septiembre empezará la Liga. El primer partido de Liga en el Pedro Delgado será el 22 de septiembre frente al Aspil Vidal Ribera de Navarra.