La Primera Iberdrola se viste de corto

«Queremos convertir la Liga en una de las mejores del mundo». Con ese deseo por parte de los 16 equipos participantes se presentó la Primera Iberdrola, la máxima competición femenina de fútbol. La Liga, que empieza este fin de semana y que finaliza en el mes de mayo del próximo año, contará con 14 equipos que repiten y dos recién ascendidos, el Dépor Abanca y el CD Tacón. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, insistió en la misma opinión que la capitana del campeón de Liga. «Estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, pero los protagonistas son los clubes y las jugadoras, que son fantásticas, con calidad a raudales y que nos hacen disfrutar a todos del fútbol. Vamos a conseguir en poco tiempo que la Primera Iberdrola se convierta en la mejor competición, señaló Rubiales.

Amanda Sampedro, capitana del Atlético de Madrid, ejerció de portavoz de las representantes de los 16 equipos de la Liga y confesó que «empezamos a dar un salto cuando Iberdrola nos comenzó a ayudar y ojalá este año sigamos creciendo e intentando llegar donde están otras ligas». Dos de las debutantes en la Primera Iberdrola, fueron más tímidas a la hora de marcar sus objetivos para la temporada. «Estamos muy contentas de estar en la máxima categoría del fútbol español y con ganas de que arranque ya la Liga», dijo Malena Ortiz del CD Tacón. Miriam Ríos, futbolista del Dépor Abanca, reconoció que «nuestra meta principal es la salvación, y luego sacar los máximos puntos posibles. Sabemos que el ascenso es un gran logro y un gran paso, sobre todo a nivel físico; así que será un reto para nosotros.

Apoyo de la Federación

Luis Rubiales, que defendió que la Primera Iberdrola siempre se ha disputado bajo la organización de la Federación, confesó que una de las cuestiones que se planteó a su llegada a la presidencia fue dar «un nuevo impulso al fútbol femenino» y demostró su agradecimiento a Iberdrola por apostar por el fútbol femenino. «Estamos muy a gusto a nivel personal con Iberdrola, que apuesta y de qué manera por el fútbol femenino y lo hace también con esos principios de los que nosotros queremos beber y seguir aprendiendo. Tienen esas ganas de crecer y ser mejores; como nosotros». Además, insistió que «hay que agradecer lo que otras entidades hayan podido hacer, pero la locomotora que debe tirar del fútbol femenino es la Federación. Lo vamos a hacer junto a los clubes, jugadoras, árbitras, técnicos y demás profesionales», concluyó.

La pasada temporada se batió el récord de asistencia en un partido femenino el 17 de marzo en el Wanda Metropolitano, cuando el partido entre el Atlético y el Barcelona congregó a 60.739 espectadores, algo que espera que no sea una anécdota. «Creo que en esos momentos no eres ni consciente de lo que estás viviendo hasta que llegas a casa, rebobinas y piensas todo en frío. Fue un hecho espectacular y un hito histórico para el fútbol femenino. Ahora hay que intentar que eso no sea un hecho puntual y que el día de mañana podamos llenar muchos estadios», dijo.

Por último, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, fue el encargado de hacer un saque de honor simbólico reconoció que le llena de satisfacción «lo que habéis conseguido en la Federación y lo que habéis conseguido vosotras (las jugadoras). En el deporte vimos la oportunidad de ayudar a conseguir la igualdad de las mujeres». Además, destacó «el hecho de que este año se haga también la segunda división, motivando a la gente para que siga ascendiendo y ser referente en el mundo del fútbol. «Si nos lo dicen hace cuatro años que ahora íbamos a batir récords de asistencia en campos de Primera, cuando estaban jugando en campos de tierra, o los niveles de audiencia que hemos alcanzado, no nos lo hubiéramos creído», finalizó.