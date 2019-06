Mundial Francia 2019 Mariona Caldentey: «Hay que hacer autocrítica» Jenni Hermoso y Mariona Caldentey, durante el entrenamiento de este jueves. / Juan Carlos Cárdenas (Efe) «Hay que exigirnos», subraya la atacante del Barcelona tras la derrota de España ante Alemania EFE LILLE Jueves, 13 junio 2019, 13:42

La española Mariona Caldentey ha lanzado este jueves una petición colectiva de «autocrítica» después de caer por 1-0 ante la selección de fútbol de Alemania y ceder el liderato del Grupo B del Mundial de Francia.

«Hay que hacer autocrítica, hay que exigirnos», ha señalado la joven atacante del Barcelona en una rueda de prensa celebrada tras el entrenamiento del equipo en Lille. «Nos hemos demostrado a nosotras mismas que podemos competir con cualquiera partiendo de nuestro juego, estando confiadas y concentradas al cien por cien, pero tenemos otras cosas que mejorar», ha sostenido.

La balear ha afirmado que están «trabajando para ser mejores día a día», ha transmitido su «confianza plena en este grupo» y ha adelantado que saldrán «a por los tres puntos ante China» el próximo lunes. Del equipo asiático ha destacado su intensidad y su dureza y ha augurado que será difícil «hacer un juego combinativo». «Ayer lo demostramos. Tuvimos delante a Alemania y las pudimos someter. Tenemos las cosas claras, sabemos a lo que queremos jugar. Se vio una versión buena, con matices y con cosas a mejorar. Tenemos que estar tranquilas, hacer autocrítica y mejorar para ganar los partidos. En ese partido mostramos lo que queremos ser», ha sentenciado.

Mapi León: «Estamos en el buen camino»

Por su parte, la defensa española Mapi León ha asegurado que La Roja está «en el buen camino» y ha apuntado que deben «seguir así» en este Mundial.

En una rueda de prensa distendida, en la que Jenni Hermoso abrió el turno de preguntas como reportera para el 'Deporte del Barrio', Mapi León ha destacado la «reacción del equipo» y su pelea «hasta el final» en busca de un punto que no llegó. «Después de pasar la noche y asimilar», ha dicho la aragonesa el día de su 24 cumpleaños, «lo que sacas es que estamos en el buen camino». «Estamos ahí y tenemos que seguir así», ha pedido la barcelonista pensando en el compromiso del lunes ante la selección de China en el Stade Océane de Le Havre.

Mapi León ha reconocido, no obstante, que al grupo le «duele» el tropiezo ante el conjunto germano, que se distanció a tres puntos de las españolas y es el líder destacado del Grupo B. «Al final tenemos que pensar en positivo. No te puedes hundir ni pensar en lo que fallaste. Lo que hicimos, ya está hecho. Tenemos que mejorar para que no vuelva a pasar», ha subrayado.