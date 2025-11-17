El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, durante la presentación de la campaña. Kiko Huesca / EFE
Política deportiva

El deporte español, unido contra la violencia machista

Igualdad y el CSD presentan una iniciativa que contará con la participación de numerosos agentes los días 22 y 23 de noviembre y pretende sensibilizar y crear un espacio deportivo seguro y respetuoso

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

El deporte español se une contra la violencia machista. A través de una iniciativa promovida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el próximo 25 de noviembre, se llevarán a cabo una serie de acciones de sensibilización en este aspecto.

La campaña 'El deporte contra la violencia machista' se desarrollará en el marco de las actividades deportivas que las federaciones y las ligas profesionales organizarán los días 22 y 23 de noviembre, a través de acciones como la exhibición de una pancarta con el lema de la iniciativa y de un brazalete conmemorativo. Además, se guardará un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres asesinadas y se trasladará la campaña al ámbito digital, con la activación en redes sociales del hashtag #Deporte25N y la publicación de imágenes conmemorativas.

El deporte español se unirá «para decir alto y claro que no hay lugar para la violencia contra las mujeres», expresó José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, durante el acto de presentación de la iniciativa, que tuvo lugar en el Movistar Academy Magariños. El evento también contó con la presencia de María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad, que recordó a las 38 mujeres asesinadas este año por violencia machista, «cifras ante las que no valen ni la indiferencia ni la neutralidad y que hacen necesaria la implicación activa de todas las instituciones, de todos los sectores y de toda la ciudadanía».

«Miles de chicas y chicos miran cada día a sus deportistas como referentes y, por eso, es importante que los valores deportivos contribuyan a la construcción de la ciudadanía y de los derechos humanos para todas las personas», añadió Guijarro, consciente de la importancia del deporte como exponente de principios éticos y morales para las generaciones más jóvenes.

Por su parte, Rodríguez Uribes agradeció «la respuesta inmediata y comprometida» de los principales agentes deportivos del país, que los días 22 y 23 de noviembre volverán a demostrar que el «deporte es un espacio de igualdad, respeto y convivencia». «Hoy damos un paso más para que también sea un espacio libre de violencia machista», valoró a continuación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  3. 3

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  4. 4 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  5. 5

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  6. 6 64 colegios e institutos de Valladolid se suman al pacto para retrasar los móviles a los adolescentes
  7. 7

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  8. 8

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  9. 9

    Por qué no se ven obras en la estación de trenes de Valladolid, a pesar de que ya han empezado
  10. 10 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El deporte español, unido contra la violencia machista

El deporte español, unido contra la violencia machista