La Ribera Run Experience se aplaza a 2022

El mayor evento regional que armoniza el deporte, el mundo del vino y el enoturismo, la Ribera Run Experience, aplaza su celebración a 2022. Esta cita, que tiene como centro neurálgico la localidad vallisoletana de Peñafiel y septiembre como mes de celebración, vuelve a posponerse por la pandemia y la imposibilidad de poder desarrollarse fiel a su espíritu de gran fiesta del deporte y el turismo del vino, en un marco como es la Ribera del Duero totalmente impregnado de camaradería durante todo un fin de semana. Tal ha sido su éxito de convocatoria que en Argentina se organiza su homóloga.

Se trata de un evento donde se unen la pasión por el running, la naturaleza, el patrimonio y la cultura del vino a través de un recorrido por reconocidas bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero y sus viñedos.

La última edición celebrada –la tercera, en 2019- tocó techo en cuanto a número de participantes, alcanzando el millar de inscritos en las distintas distancias y categorías, trayectos campo a través. En la prueba reina, 42 kilómetros, el número de inscritos fue de 143, mientras que, en la carrera de 25 kilómetros, los participantes fueron 631. Completaron el millar los participantes en las pruebas de iniciación y promoción: de 6 kilómetros para adultos y de trayectos más cortos para niños.

A esta competición acuden reconocidos atletas de este tipo de pruebas, tanto nacionales como internacionales, como pueden ser Jessed Hernández o Angels Llobera, vencedor y vencedora de la categoría absoluta en 2019. También se suman deportistas del atletismo clásico y que son parte de la historia del mismo en nuestro país, como Martín Fiz, quien fue tercero en 2019 en la distancia de 25 kilómetros.

Segunda en la clasificación general de mujeres en la carrera top en la última edición fue la peñafielense María Victoria Gracia, quien ha participado en las tres ediciones, una de ellas sin dorsal, completando en todas ellas la distancia larga, que el primer año fue de 60 kilómetros «o un poco más», recuerda. El aplazamiento no la ha sorprendido, ni a ella ni a su marido, Carlos Platero, también participante de la prueba. «Era algo que ya nos lo esperábamos. Viendo lo que hay lo mejor es salir de esta, salir bien, y si se puede hacer para el año que viene pues genial. Lo primero es la vida y la salud, lo demás es secundario. Vamos a disfrutar de la vida y a cuidarnos para que todos podamos tener oportunidades para vivir. No hay que ser egoísta», señala María Victoria. Hacerlo bien entre todos «para que en el 2022 se pueda hacer con garantías y la gente que participemos estemos relajados, porque es una carrera para hacerla relajada, para pasárselo bien, yo me la tomo así».

La cuarta edición la espera con ilusión, porque tiene claro que «mientras me deje la rodilla y la salud en general ahí estaremos», con 60 años y dispuesta a disfrutar de la carrera sobre un terreno que conoce «porque es mi terreno, estamos en casa. Sales y, bueno, ya llegaré a mi casa».

Como señalan desde la organización, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de la localidad ribereña, se ha decidido aplazar la presente edición «con el fin de garantizar un evento en el que participantes, acompañantes y público en general puedan disfrutar del auténtico `Espíritu Ribera´. La Ribera Run Experience fue concebida como una actividad que iba mucho más allá de una prueba deportiva. Su propia esencia, su espíritu cooperativo y su estrecha vinculación con el mundo del vino a través de sus actores la convierten en una fiesta a la que la situación actual que vivimos priva de celebrar con plenitud». Ante la imposibilidad de poder desarrollarla con ese espíritu, «se ha decidido aplazar la cuarta edición con el objetivo de priorizar la seguridad de los corredores, voluntarios, acompañantes, vecinos de Peñafiel y del resto de localidades que participan», por las que discurren los `runners´ en un recorrido que finaliza en la singular plaza del Coso peñafielense, corazón de esta cita.

José Antonio de Pablo Mozo `Depa´, máximo responsable de la organización, lanza un mensaje de ánimo para la reactivación del turismo rural: «Aunque la Ribera Run Experience no se pueda celebrar en 2021, el Espíritu Ribera se puede saborear los 365 días al año visitando un entorno privilegiado con unas bodegas espectaculares».

Y es que este evento supone una importante atractivo y revulsivo económico para el tipo de turismo del que hablamos, aún más celebrándose a las puertas del arranque de una de las temporadas altas en la zona para el enoturismo, el otoño.

Al numeroso desembarco de `runners´ hay que sumar el de acompañantes, lo cual supone copar los alojamientos de Peñafiel y de su comarca, y eso que este tipo de oferta es muy amplia en la zona. En la última ocasión hubo quien tuvo que alojarse en Valladolid y en Aranda de Duero. Así lo expone el alcalde del municipio, Roberto Díez, quien señala que la «última vez hablábamos de setecientas camas. Estuvimos buscando casas rurales de la zona, hoteles..., funcionó bastante bien, incluso el camping del municipio».

El evento «tiene un impacto económico importante y creo que todavía tiene más potencialidad», afirma el regidor, quien, aunque no puede precisar la repercusión económica, sí estima que esta, tras el aplazamiento, «va a ser considerable». «Será un fin de semana en el que no se van a poder llenar los alojamientos con la situación que tenemos. Entiendo la decisión adoptada», refleja Díez, porque «es imprevisible de aquí a septiembre saber en qué situación podemos estar, y estas pruebas hay que empezar a promocionarlas y a venderlas ya, con antelación, por lo que hemos decidido de común acuerdo que esta edición pase al año que viene, el cual espero con mejores condiciones sanitarias y menos restricciones. Se pueda volver a cierta normalidad», en definitiva. La medida también se adopta pensando en «extremar la prudencia y contribuir a no expandir el virus, ser responsables en ese sentido porque también viene gente del extranjero».

Desde Aempe, la asociación empresarial de la comarca peñafielense, su presidente, Javier Herrera, lamenta «esta situación que, añadida a otras que afectan el sector turístico, en definitiva, a la economía de la zona y a la economía rural, nos perjudica. Mal, pero hay que tener esperanza en que esto vuelva a su cauce y lo importante es que este evento no se pierda, porque lo difícil es recuperarlo». Además, incide en que no solo se ve afectado un sector y sus actores principales, sino «que hay un mundo detrás, de muchos proveedores que surte al sector turístico. Yo lo llamo democratizar el euro rural porque se benefician muchos sectores que ruedan de forma conjunta. Hay muchas empresas que se ven beneficiadas de estos eventos».

La Ribera Run Experience «tiene fuerza, tiene gancho, la gente que está detrás tiene ganas e ilusión, por lo que confío en que se siga haciendo y no se pierda», recalca Herrera.