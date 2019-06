VII Día de la Familia en Marcha Caixabank Raúl García: «La idea de realizar actividad física es llegar en óptimas condiciones a la vejez» Marcha del día de la familia del año pasado. / Ramón Gómez Es el coordinador deportivo del gimnasio GoFit RUTH RODERO Valladolid Miércoles, 5 junio 2019, 14:28

Dentro de cuatro días las familias vallisoletanas tomarán el centro de la ciudad en el 'VII Día de la Familia en Marcha Caixabank', un evento que contará una vez más con la colaboración de GoFit, como explica Raúl García, coordinador deportivo del centro.

–Una edición más GoFit va a ser el encargado de proporcionar el calentamiento y la clase de zumba posterior a la marcha, ¿cómo va a ser?

–Haremos un calentamiento de unos 15-20 minutos, con música, un par de canciones más suaves, una entrada en calor, pero un poquito bailado. Está dirigido no a ser una clase directa de zumba, pero sí calentamiento animado. Después de la marcha tendremos media hora de una clase específica de zumba para la gente que vaya llegando

–Esta VII edición del Día de la Familia en Marcha está pensada para todas las edades, ¿podrán todos los miembros de las familias participar en estas actividades dirigidas?

–Sí, las clases de zumba son bailes. Son pasos sencillos, movimientos de brazos y piernas. Quien tenga más destreza se moverá más y habrá quien lo coja menos, pero en el centro esta actividad la tenemos para niños, 'zumba kids', pero solo porque se dividen las actividades, no porque haya edad. Desde los 14 años hasta los 80-90 pueden ir, es una actividad abierta.

–Y en este caso los niños van a ver a sus padres y quizás a sus abuelos haciendo ejercicio, que es la mejor manera de tomar ejemplo para llevar unos hábitos saludables y hacer deporte.

–Sí, los niños van a poder participar con ellos. Quizás no hagan todo el baile, o no lo hagan exactamente como el instructor, pero sí se va a hacer hincapié en eso, en que se muevan también, en que participen. Va a ser una actividad de baile que es lo que mejor y más fácil coge la gente y lo que más anima.

–¿Por qué participa GoFit en una jornada así?

–Nosotros, como centro que intenta ayudar o fomentar la actividad física y la salud, intentamos llegar al máximo de familias posibles y nos interesa siempre estar en eventos como este. Además, con la repercusión que tiene, en un acto solidario como es. No trabajamos con un grupo de edades específicas, sino que lo hacemos desde niños hasta adultos de todas las edades. Pueden ir simplemente a la piscina a moverse un poco o a hacer una actividad intensa o más tipo ocio. Lo que interesa es reducir el sedentarismo y estas actividades son muy interesantes para que la sociedad tome conciencia de lo que es el deporte, la actividad y la salud.

–¿Y está la sociedad de Valladolid concienciada con la necesidad de llevar estos hábitos de vida saludables?

–Por lo que vamos viendo nosotros, que como centro vamos a cumplir seis años, ha habido bastante crecimiento a la hora de participar en actividades, no solo en centro nuestro, sino todas las actividades que se pueden realizar alrededor como pueden ser carreras populares, torneos de cualquier deporte de equipo y luego el trabajo con niños. El trabajo con niños se lleva haciendo durante mucho tiempo y tanto en el centro como en las escuelas o clubes se hace bastante partícipe. El problema que tiene es que bastantes adultos están acostumbrados a que sean los niños los que hacen la actividad física, a enseñarlos a ellos, pero no a hacerla ellos, y eso es un error. Hay que intentar erradicarlo, no puede ser que lleven a los niños a hacer un deporte pero los padres no hagan nada. Nosotros intentamos compaginar el dejar a los niños haciendo una actividad y que los padres puedan hacer otra. Valladolid se va abriendo a hacer actividad física.

–En este VII Día de la Familia en marcha tienen oportunidad de hacerlo juntos mayores y pequeños, ¿qué les diría para que se animen a participar?

–Que tan solo con unos pequeños pasos se consigue bastante a la hora de llegar a una plena salud. Puedes llegar a mayor con una buena salud o con peor salud, la idea de realizar actividad física de manera habitual es llegar en óptimas condiciones a la vejez, no se trata de verte bien, no es algo estético.