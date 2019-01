Pindado y Diago se imponen en la carrera larga de Quintanilla Los ganadores de los 10 killómetros / A. O, San José y Grajal se llevan la prueba corta, disputada con un molesto viento del norte AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Quintanilla de Onésimo Domingo, 27 enero 2019, 17:54

Clara superioridad la del corredor vallisoletano del CD Santinos, José María Pindado Alonso, ganador de la prueba larga de la carrera popular Corazón del Duero que este domingo ha celebrado su quinta edición en la localidad de Quintanilla de Onésimo, organizada por el Ayuntamiento.

Pindado cubrió los 10 kilómetros de su prueba en un tiempo de 00:32:21, aventajando en un minuto y un segundo al segundo clasificado, José María Cantero Herrero, el palentino alistado en el Club Comercial Ulsa. Completó el podio otro vallisoletano, Javier Lozano Velasco –Atletismo Arroyo-, quien hizo un crono de 00:34:58.

En mujeres la ganadora de los 10 kilómetros fue Alicia Diago Ortega, de Venta de Baños y enrolada en el equipo Trotaventeños. Realizó un marca de 00:39:13. Muy atrás de su estela llegó la vallisoletana Soraya Fonseca Abad, quien hizo un tiempo de 00:45:06. Tercera en el cajón de los laureles fue Rocío Pedrejón Balbás, de Torquemada -club Palentin@s-, finalizando a un minuto y cuarenta y dos segundos de Soraya.

Tras su veloz trotada, Pindado calificó la carrera de «placentera». Explicó que «he salido tanteando para ver quien se venía conmigo, y, como no tiraba nadie, e intentado irme solo, aunque correr solo con el aire que ha habido se ha hecho un poco duro». Manteniendo un ritmo constante que rondó los 3 minutos y 20 segundos por kilómetro, «así lo he ido llevando, menos en la zona de las cuestas donde me he dejado llevar porque llevaba bastante ventaja». «Ha sido una carrera placentera de las que no va ha haber muchas de este tipo, porque siempre hay rivales que aprietan, pero bueno, hoy ha sido un día en que he podido correr a medio gas», reflejó el vencedor.

Recuperándose todavía del esfuerzo, recobrando el ritmo respiratorio normal, Alicia Diago se mostró muy satisfecha por el triunfo obtenido, satisfacción aún mayor «10 segundos después de cruzar la meta», bromeó la palentina. Señaló que la «carrera ha ido muy bien, en la que esperaba que iba a haber hielo en alguna zona de camino» que causase alguna complicación, «pero al final no ha sido así, no ha habido ningún problema». La dureza de la subida de una rampa de unos cuatrocientos metros la compensó con la posterior bajada, reflejó, realizando la carrera «a cierta distancia de dos corredores ajustándose «a su ritmo», anotó.

Los corredores de la prueba de 6 kilómetros partieron a la vez que los de la de 10 kilómetros, pero acabaron antes, lógicamente. El primero en hacerlo en hombres fue Juan San José Lorenzo, vallisoletano del equipo Vino de Toro que empleó un tiempo de 00:20:37. Y la primera en hacer lo propio en categoría femenina fue la también vallisoletana María Grajal Rodríguez, cuya marca fue de 00:27:40.

Rubén Vega Justo, del Club Atletismo Valladolid, fue segundo en esta distancia con un tiempo de 00:20:59, y tercero fue Raúl Casado Gibaja, compañero de equipo de Rubén. Raúl clavó el tiempo en 21 minutos, ni un segundo arriba ni uno abajo.

El podio de féminas lo completaron la palentina Carolina Bello y la vallisoletana –de Zaratán- Silvia Rodríguez Fresneda. Carolina, del club Trotraventeños, completó el circuito en 00:28:32, mientras que Silvia congeló el cronómetro en 29 minutos.

El ganador de los seis kilómetros, Juan San José, calificó su participación de «muy buena», explicando que aunque «normalmente soy de 10 kilómetros, quería hacer una un poquito más rápido» preparando así sus próximas competiciones. «He ido con el más rápido de los 10 kilómetros» durante un tramo, pero al serle imposible seguir su ritmo se juntó al segundo de esa misma distancia, «y he aguantado con él hasta el final. Y muy bien».

Por su parte la ganadora de los 6.000 metros, con la carrera de ayer dio un salto de calidad en la que fue su tercera participación en Quintanilla de Onésimo, pues en las anteriores ocasiones se clasificó tercera. María Grajal, relató su contento por este logro, destacando de la prueba que «este año la dureza ha sido por el aire, que ha sido un lastre».

En estas dos carreras se inscribieron 165 corredores. A estos atletas hay que sumar el centenar de niños inscritos que compitieron en distancias adaptadas a su edad.

10 kilómetros Masculino

1 José María Pindado 00:32:21

2 José María Cantero Herrero 00:33:22

3 Javier Lozano Velasco 00:34:58

10 kilómetros Femeninos

1 Alicia Diago Ortega 00:39:13

2 Soraya Fonseca Abad 00:45:06

3 Rocío Pedrejón Balbás 00:46:48

6 kilómetros Masculino

1 Juan San José Lorenzo 00:20:37

2 Rubén Vega Justo 00:20:59

3 Raúl Casado Gibaja 00:21:00

6 kilómetros Femenino

1 María Grajal Rodríguez 00:27:40

2 Carolina Bello 00:28:32

3 Silvia Rodríguez Fresneda 00:29:00