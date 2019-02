Nuria Lugueros y Javi Guerra, contra Eolo Javi Guerra y Nuria Lugueros. Los castellanos y leoneses esperan un cross especialemente duro por el viento RUTH RODERO Valladolid Viernes, 1 febrero 2019, 13:09

Nuria Lugueros y Javi Guerra son dos de las principales bazas españolas, y castellanos y leonesas, para asaltar el podio del XXXI Cross Ciudad de Valladolid que se disputará el próximo domingo en La Cañada Real de Puente Duero.

Un cross que Nuria Lugueros conoce muy bien y en el que debutará el segoviano Javi Guerra, campeón de Europa por equipos de campo a través en 2009, con la vitola de favorito para hacerse con la victoria con el permiso del ugandés Óscar Chelimo.

Quien no lo va a tener tan sencillo para reeditar el triunfo que ya logró en 2017 es la ponferradina Lugueros, que acaba de salir de una lesión que apenas le ha permitido retomar los entrenamientos esta misma semana. «Si no hay ninguna recaída voy a correr, aunque sé que el estado de forma no es el mejor quiero estar luchando por estar lo más arriba posible», aseguraba.

Además de los propios atletas, el principal rival de cara al triunfo van a encontrarlos en los fenómenos atmosféricos que se esperan en Valladolid para este domingo: intenso frío y viento. Sin duda alguna, dos rivales duros a batir: «es un circuito engañoso sobre todo por el aire, porque en estas fechas, y más con la semana que llevamos, el aire es el principal protagonista que vamos a tener. Espero que no llueva y que tampoco haga demasiado frío», deseaba Nuria Lugueros. En la misma línea se expresaba Javi Guerra, que mostraba su preocupación por el dios Eolo: «sé que es un circuito bastante rápido con algún montículo artificial, pero muy llano en el que se puede llevar ritmo. El problema será el viento, si hay, o el frío, que por lo visto entra una ola de frío este viernes».

El circuito, rápido pero duro, tendrá una distancia de 10.000 metros para la categoría absoluta masculina y de 8.000 metros para las féminas. Un recorrido llano pero «engañoso», como explicaba Nuria Lugueros: «el circuito es engañoso porque parece que es muy rápido y sin embargo tiene un par de badenes que al final se hace duro y, como se puede correr, al final hay que controlar las fuerzas para llegar bien al último tramo».

«Los atletas africanos van a marcar un ritmo fuerte desde los primeros kilómetros»

En la categoría masculina, además de Javi Guerra, participarán el keniata Evans Kipchumba (5º en el Campeonato de Kenia de 1.500 m., el ugandés Óscar Chelimo, segundo en el Cross de Amorebieta de 2018, Fernando Carro Morillo, subcampeón de Europa de los 3.000 obstáculos en Berlín 2018, ganador del Premio Anoc de la pasada edición y campeón de España de los 3.000 obstáculos. También estarán Nassim Hassaous, segundo en el Cross de Lasarte de 2018; Daniel Arce (U. Burgos), subcampeón de España de 3.000 obstáculos y sexto en el europeo de Berlín y el soriano David Martínez, 20º en el Campeonato de España de Cross de 2017, que buscará revalidar su título de Campeón autonómico logrado el año pasado en esta misma prueba.

«Los atletas africanos son dos grandes atletas que han participado en algún cross más por España, seguro que van a marcar un ritmo fuerte desde los primeros kilómetros. Por parte de los españoles, corre Fernando Carro, actual subcampeón de Europa de 3.000 obstáculos, que es un atleta que siempre lo da todo, al igual que Nassim Hassous o Dani Arce, que son atletas castellano y leoneses», explicaba Guerra sobre sus rivales.

En el cuadro femenino también participarán atletas de gran calibre. La keniata Joshephine Chelangat, quinta en el Campeonato de Cross júnior de su país en 2017, aunque es especialista en 800 y 1.500 m., Elena García Grimau (Valencia) cuarta en el Campeonato de España de Cross en 2018 y quinta en los 10.000; la propia Nuria Lugueros, campeona de España de 10.000 en 2018 y tercera en los 5.000; la abulense del FC Barcelona Jacqueline Martín, que ha ganado este cross en once ocasiones; Estela Navascues, tercera en el Campeonato de España Marathon de 2016 o Cristina Ruiz (Playas Castellón), novena en el Campeonato del Mundo de 3.000 en sub-20 en 2018 y tercera en el Campeonato de España sub-20 de Cross.

«Es un circuito engañoso porque tiene un par de badenes que lo hacen duro»

Nuria Lugueros analizaba a sus rivales por el triunfo poniendo el foco en las atletas de la comunidad: «todas las atletas de Castilla y León que quieran estar en el Campeonato de España van a ser rivales duros, porque este cross es seleccionable. Creo que habrá un buen nivel y, con lo justa que llego de forma, intentaré estar entre las mejores de Castilla y León y luchando por estar lo más arriba posible». Sobre el resto de rivales, tiene claro que dependerá de la climatología y de cómo se encuentre para atacar la carrera: «a la keniata no la conozco, no he competido nunca con ella. Con Elena García llevamos compitiendo juntas muchos años, viene de estar participando en todos los cross, creo que intentaré regular las fuerzas, mi punto fuerte, si llego al final, puede estar ahí, pero el punto fuerte de Elena también son los finales, así que no sé si intentaré irme de lejos o esperaré al final, en función del día que salga y de si hace mucho viento o no».

La salida de la prueba masculina será a las 13:25 horas mientras que la femenina dará comienzo a las 12:50 horas. No serán los únicos que participen en este cross, desde las 10:15 de la mañana se disputará en todas las categorías, desde benjamín (en prebenjamín no puntúa), el Campeonato autonómico de Castilla y León individual y por clubes. Además, se disputará la VI edición del Cross Popular de Valladolid con un recorrido de 4.000 metros para las categorías absoluta hombres, mujeres y veteranos máster A y B.

Javi Guerra Debut. El segoviano (10 de noviembre de 1983) compite por primera vez en la prueba senior. Marca. Acredita 28.53 como mejor marca en los 10.000, lograda en 2009 en Avilés. Su miedo. El frío y el desconocimiento que posee del circuito. Cómo lo ve. Al ritmo que marquen los corredores africanos. Principales rivales. Fernando Carro, Evans Kipchumba y Oscar Chelimo.

Nuria Lugueros Solidez. Nacida en Ponferrada el 9 de abril de 1988, lleva desde 2004 compitiendo entre las mejores La clave. El ritmo que quieran imponer las africanas, la temperatura y el viento. Rivales. Cualquiera de las atletas de Castilla y León. Marca. Séptima en Soria con 29.16 y 35 en el Europeo con 27.58.

Oscar Chelimo Precocidad. Ugandés, nacido el 12 de diciembre de 2001. Marca. 28.50 en Bolzano el pasado mes de diciembre. Mejor puesto. Séptimos en los 5.000 metros de Tampere, en Finlandia.

Fernando Carro Morillo Puro talento. Nacido en Madrid el 1 de abril de 1992, es subcampeón de Europa de 3.000 obstáculos en el campeonato disputado en Berlín. Este año. Noveno en el Cross de Soria con 31.27 de marca

Nassim Hassaous En progresión. Nacido en Las Palmas el 23 de marzo de 1994. En forma. En Soria acabó el decimosexto con una marca de 32.02. El reto. Bajar de la media hora en un circuito que se acomoda a sus virtudes.

Josephine Chelangat Más talento. Keniana nacida el 10 de octubre de 1998 Especialidad. Corredora de 800 y 1.500, pero su talento le ha permitido ser campeona de Kenia júnior en campo a través.