«Para los que somos corredores, una media maratón es una fiesta de interés turístico nacional»

Nació como un grupo que preparaba la carrera de fin de año la San Silvestre palentina en 2007. Se inició como una consecuencia del éxito de la convocatoria del programa del Patronato Municipal de Deportes de Palencia '31 días para disfrutar corriendo', dirigido entonces a la preparación de los interesados en correr la prueba del último día del año de la capital palentina, una de las que ha ganado mayor solera y participación. Pero la idea de correr juntos gustó. Ysiguen juntos. Corriendo por Palencia es hoy un club desvinculado del Patronato Municipal de Deportes desde 2012, cuando se constituyó como Entidad de Promoción y Recreación Deportiva, pero por encima de las denominaciones administrativas, es un lugar de encuentro de los aficionados al atletismo, un espacio en el que comparten y generan prácticas, ideas y sentimientos al tiempo que consolidan hábitos de competencia física, emocional y psíquica entre sus asociados.

Preside esta agrupación Orlando Castro, fundador y entrenador quien considera la MediaMaratón Ciudad de Palencia como «una oportunidad de atraer gente, como es la Semana Santa, o el festival Palencia Sonora. Los corredores populares representan un nuevo tipo de turismo y van a aquellas fiestas, que es como denomino a las carreras, donde se lo van a pasar mejor» explica.

La novena edición de la Media Maratón que organiza el Patronato Municipal de Deportes y El Norte de Castilla cuenta este año con novedades, como un cambio del circuito más competitivo y rápido y también la conversión de la prueba en Campeonato Regional de esta distancia, sin olvidar que también se correrá una prueba de 10.000 metros para los atletas aficionados. «Con relación a que una parte de la prueba en años anteriores discurriera por un carril bici debo siempre dije que habría que imaginarse que una procesión de Semana Santa discurriera por ese carril. El corredor, el aficionado a las carreras es también un consumidor que acude donde resulta más atractivo, donde le dan mejores condiciones y, por supuesto, donde le ofrecen el mejor precio para dormir esa noche o la noche anterior. Es una oportunidad para atraer aficionados», insiste Castro.

Opciones para el aficionado

El presidente de Corriendo por Paelencia destaca el hecho de que, pese a la apuesta por traer a Palencia una competición importante como el campeonato regional, se de la opción a los aficionados de una carrera de diez kilómetros, «porque no todo el mundo está capacitado para la Media Maratón», remarca. «No le aconsejaría a nadie que de repente decidiera hacer la media maratón. Para prepararla se necesitan entre diez y quince semanas, mientras una prueba de diez kilómetros se puede preparar en seis u ocho semanas», precisa. «Mi experiencia es que para correr una de diez kilómetros hay que haber hecho antes cinco carreras de cinco kilómetros. Y quien intente una media maratón tiene que hacer antes muchas carreras de diez kilómetros», aconseja.

Orlando Castro entiende que el esfuerzo físico no debe de estar reñido con el disfrute de la jornada, por lo que considera que el objetivo del aficionado que corra en Palencia es poder decirse al término de su prueba: 'Quizá lo podría haber hecho mejor'. «De manera que el año que viene pueda volver a repetir y pasarlo bien, tanto en la prueba como antes y después», razona el deportista.

«¡Palencia es maravillosa!»

En este sentido de disfrutar de la carrera, Orlando Castro cree que «¡Palencia es maravillosa! afirma y aclara que «no hay apenas desnivel, es una prueba rápida y con un circuito perfecto para los acompañantes y para los aficionados que pueden disfrutar de la carrera en varios puntos estratégicos» dice. «Se trata de un circuito nuevo que cambia el concepto anterior y la previsión es que será muy favorable. Lograr que esta convocatoria se convierta en una de las mejores de la región va a depender del apoyo que se le preste por el entorno de la ciudad», añade.

Destaca Castro que las carreras son para los atletas aficionados «fiestas de interés turístico nacional. Hay páginas web especializadas en estas pruebas populares y ciudades que han apostado por estas convocatorias, como la vecina León. En Palencia, donde se apuesta por un circuito nuevo, se tienen que superar algunas reticencias», razona y lo explica con dos ejemplos: «En Berlín se ha suspendido la carrera de Nochevieja porque entienden que no se puede paralizar una ciudad ese día. Pero en Palencia sería impensable retirar la San Silvestre. Es el mayor acontecimiento deportivo de la ciudad con seis mil personas haciendo deporte al mismo tiempo. Recuerdo hace años a vecinos dirigiéndose a personal de Protección Civil en un tono bastante agresivo. Ya no ocurre. Se ha entendido la importancia de esta carrera aunque exija algún sacrificio, como la Semana Santa o cualquier otra fiesta. Hay que pensar en las sinergias de la presencia de deportistas profesionales y aficionados en Palencia, ¡que eligen en función de la oferta! ¡Hay carreras que pasan por el interior de iglesias, incluso de catedrales, mientras que a la Media Maratón hasta la anterior edición se le hacía ir por un carril bici! Este año, con los cambios en el circuito, resultará más interesante para los aficionados y para los profesionales», argumenta.

Preparación previa

Orlando Castro ofrece también consejos sobre preparación para quienes tengan intención de participar en la prueba, en la que podrán inscribirse hasta el 7 de marzo próximo. Resalta así que quienes pretendan prepararse no hagan «nada que no hayas hecho desde dos meses antes», avisa. «No es necesario correr en la preparación los 21 kilómetros de la media maratón. Con quince kilómetros es suficiente. Y sobre todo, que no corran a un ritmo superior al que estén acostumbrados», sugiere. «Se trata de una fiesta. Es mejor que se queden con la sensación de volver el año que viene. Que no se exijan al cien por cien. Es mejor quedarse con ganas de haberlo hecho mejor que darlo todo y aumentar el riesgo de lesionarse. El objetivo del aficionado tiene que ser no lesionarse y que pueda correr muchos años, hasta los setenta o los setenta y cinco años. Para eso te tienes que cuidar y quedarte con sensación de poder haberlo hecho un poco más deprisa» concluye.

La Media Maratón Ciudad de Palencia que organiza el Patronato Municipal de Deportes y El Norte de Castilla está patrocinada por Clece y Cerealto Siro y cuenta con la colaboración de Coca Cola, Prosol y Clínica Sur además de Runvasport, Deportes Artiza y la especial colaboración de la Federación de Atletismo de Castilla y León