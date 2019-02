«Esta competición está diseñada para que todos los corredores disfruten» Justino Asenjo, organizador de la prueba. / Antonio Quintero El organizador de la Media Maratón El Norte de Castilla, Justino Asenjo, analiza la prueba palentina EL NORTE Palencia Jueves, 14 febrero 2019, 13:13

El propietario de Runvasport, Justino Asenjo, es el cerebro de la Media Maratón El Norte de Castilla. Este año, como novedad, la empresa vallisoletana se pone al frente de una de las pruebas atléticas consolidadas que se presenta también como campeonato autonómico. La experiencia en la organización de este tipo de pruebas avalan a Runvasport, líder en ese sector en toda la región.

–¿Qué va a aportar Runvasport como dirección técnica de la prueba?

–Hace más de un año y medio, la organización contactó con nosotros para ocuparnos de la dirección técnica de la prueba con un proyecto nuevo. Querían renovar la media maratón, porque, como suele pasar en muchas competiciones, había disminuido en número de inscritos. Querían plantear un nuevo proyecto y dar un lavado general, sin olvidar, evidentemente a los corredores populares. Ahora tenemos que trabajar para atraer a los corredores limítrofes de la provincia y dar un valor añadido. Y es por eso que hemos conseguido que sea un campeonato de Castilla y León. Después de muchas gestiones, se consiguió que nos concedieran el campeonato regional. A partir de ahí, todos nuestros esfuerzos se centraron en buscar un recorrido nuevo y elevar los premios para los participantes. Hemos conseguido, gracias a un trabajo magnífico desde el Patronato Municipal de Deportes, elaborar un recorrido bastante bueno y rápido, donde se puede correr muy bien. Hemos buscado una distancia más cómoda para todo el mundo como son los 10 kilómetros de la prueba un poco más popular. También es importante destacar la división del recorrido en dos vueltas muy similares.

–El ser campeonato regional eleva la categoría de la prueba...

–Ser Campeonato de Castilla y León nos tiene que hacer que venga gente de fuera de Palencia para que vean el suculento nuevo proyecto de esta prueba.

–Pero sin olvidarnos de los corredores populares...

–Se ha buscado hacer una prueba en la que no tengas miedo a participar porque tenga el título de campeonato regional, porque siempre va a tener intrínseco el sentimiento de la media maratón popular con el mismo sentimiento del primer año, pero evolucionado. Lo que pasa que ahora vamos a tener la suerte de que compitan corredores un poquito más rápidos, aunque no sean atletas puramente de la élite del atletismo. Son profesionales que están buscando unas marcas para acudir a un campeonato de España, para ir a una maratón importante... Ese es nuestro objetivo, hacer una prueba importante, sin olvidarnos de todos los corredores populares. En Palencia hay mucho atleta popular y no nos podemos olvidar de él. Intentaremos que la gente conozca esa mezcla entre lo profesional y lo popular.

–Más allá de ver un plano impreso sobre el papel, desgrane detalladamente el recorrido a los lectores...

–Es un recorrido muy plano, que sale y concluye en el aparcamiento del Pabellón Municipal de Deportes para que el corredor esté cómodo en el inicio y final de la prueba. Precisamente, la entrega de premios será en ese lugar. A nivel técnico tenemos dos giros de 180 grados y por lo demás no hay ninguna subida, ni nada que pueda variar el ritmo. Van a estar muy bien marcados los puntos kilométricos y contaremos con cuatro avituallamientos, más otros dos que se pondrán en función de la climatología y de donde situemos los puntos de las asistencias médicas. Siempre hemos buscado avenidas grandes y amplias, olvidándonos de las calles estrechas y bordillos. También hemos evitado la posibilidad de acortar el recorrido con pequeños atajos por las aceras. Va a estar cerrado por vallas para que el corredore vaya por el asfalto. Es un recorrido muy profesional, que contará con muchos jueces. Es importante recalcar que en el Paseo de la Julia iremos en el sentido contrario de los coches. Como son dos vueltas de 10.000 kilómetros, en la segunda de ellas, alcanzamos la distancia de la media maratón en el tramo de la calle Prado de la Lana. El recorrido, pensado para no tener muchos problemas de tráfico y no molestar a los ciudadanos, es bastante interesante. Es muy rápido y plano.

–¿Es un recorrido para que los atletas registren sus mejores marcas?

–Sí. Los atletas podrán hacer una marca interesante y podrán superar sus retos, pero más allá es para que los corredores disfruten. Otro aspecto importante, en beneficio de todos, es el adelanto de la hora de salida, establecida a las 10:30 horas, buscando que el corredor no tenga ese posible calor, además de finalizar antes la media maratón y evitar los pequeños trastornos de tráfico.

–¿Esta media maratón es una de las mejores en Castilla y León?

–Como parte integrada en la organización respondería de forma afirmativa, pero vamos a ver la respuesta de esta edición. Es verdad que el proyecto pinta muy bien, ya que está un organizador muy importante como lo es un medio de comunicación que va de la mano con el Ayuntamiento de Palencia. Confían en nosotros, Runvasport, que ahora mismo somos la empresa que más medias maratones organizamos en Castilla y León (con la de Palencia es la novena). Vamos a conseguir que esta prueba sea un referente para los corredores que disputan medias maratones. Solo falta, que desde la organización, consigamos que el participante se siente a gusto, que vea que no venimos a cumplir el expediente con una prueba popular. Queremos que tenga recorrido y traiga atletas a Palencia para que nos dejen un sabor agradable.

–Hay muchos corredores que ya han empezado la preparación. ¿Está a tiempo el atleta para prepararse la media maratón a falta de menos de un mes?

–Para preparar una media maratón a conciencia necesitamos entre dos y tres meses. Hay muchos corredores que llevan preparando la cita de Palencia desde hace mucho tiempo. El resto de corredores, que están en activo y no han perdido la forma, también podrían participar, aunque sería muy difícil conseguir el objetivo de lograr una gran marca. Pero sí que pueden participar gracias al tipo de recorrido que es. No nos podemos olvidar del precio, pues es una de las medias maratones más baratas de Castilla y León, y de la bolsa del corredor que se va a dar. Ya iremos desvelando esos secretos estos días, pero va a ser muy interesante y potente. Estamos trabajando en un gran sorteo de regalos, como el viaje al Caribe, diez jamones... Son muchas cosas que invitan a que los atletas se animen a participar en la gran prueba. Además, no nos podemos olvidar de los 10 kilómetros, que para muchos les servirá para otro tipo de preparación para sus pruebas futuras. Cuando vengan esas personas, estoy seguro de que en la edición del próximo año estarán participando en la media maratón de 2020.