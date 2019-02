La Media Maratón Ciudad de Segovia resta días al calendario Momento de la salida de la pasada edición de la Media Maratón Ciudad de Segovia. / Antonio Tanarro La organización ya ha puesto en marcha los entrenamientos programados y el próximo 14 de marzo tendrá lugar la presentación en el Aula Magna de la IE University EL NORTE Segovia Martes, 26 febrero 2019, 18:30

Ya queda menos. Poco a poco se va acercando la fecha; está ya a la vuelta de la esquina. La Media Maratón Ciudad de Segovia calienta motores. Ya ha dado los primeros pasos con las salidas de entrenamiento programas y el próximo día 14 de marzo a las 19:00 horas, tendrá lugar la presentación oficial con un sencillo acto protocolario, que además de dar a conocer la prueba deportiva y sus actividades, rinde homenaje a todas las instituciones, empresas y personas que apoyan este acontecimiento que va más allá de la dimensión deportiva, con actividades paralelas de tipo gastronómico, social o cultural.

Para la ocasión se ha buscado un nuevo enclave relacionado con la historia de la ciudad, y tras la Casa de la Moneda en el año 2013, la Academia de Artillería en el 2014, el Monasterio de Santa María del Parral (2015), el Torreón de Lozoya (2016), la antigua capilla de Enrique IV en el Museo Esteban Vicente (2017) , la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce (2018), en esta ocasión tendrá lugar en el Aula Magna de la IE University.

La citada universidad enclavada dentro del antiguo Convento de Santa Cruz la Real de Segovia, primer monasterio dominico fundado en España en 1218 por el propio Santo Domingo de Guzmán y que a lo largo de la historia ha pasado de ser casa del inquisidor Fray Tomás de Torquemada, cuartel militar durante la Guerra de la Independencia, hospicio, hogar de ancianos o a su uso actual como sede de la IE University. Para todos los invitados que estén interesados, a las 18:00 horas, previo a la presentación se realizará una visita guiada al Convento de Santa Cruz la Real, con salida desde la puerta principal. Posterior a la presentación, se podrá disfrutar de un aperitivo y espacio de puesta en común para todos los que con su esfuerzo hacen posible que la media maratón, sea una fecha señalada en rojo en el calendario de todos los corredores populares. La particularidad de este acto la ponen los camareros, todos ellos relacionados con el mundo del running y profesionales en el sector de la hostelería y restauración, vestidos con riguroso esmoquin, pero con zapatillas de deporte. Un toque curioso y original.

Las inscripciones a día de la fecha están en números del año pasado, en torno a los 1.000 inscritos, un número aceptable teniendo en cuenta el gran número de carreras y la especial dificultad que constituye la dureza del recorrido con casi 300 metros de desnivel positivo. No obstante, se espera estar por encima de los 2.000 inscritos.

Cada inscripción es una historia, pero algunas sobresalen por su espíritu de superación, como la de Fernando Robledano, madrileño, aunque residente en Trescasas (Segovia) desde hace muchos años, cuando en su etapa de mayor brillantez profesional, sufrió un ictus que le dañó algunas capacidades y que ha encontrado en el running una forma de enfrentarse a su situación y con un coraje envidiable demostrar que puede acabar la que será su primera media maratón, todo un ejemplo de lucha y superación.

El dorsal personalizado contempla la posibilidad de personalizar el dorsal, incluyendo en él, hasta un límite máximo de once caracteres y rellenando en la inscripción el apartado 'nick name o nombre en el dorsal', todo ello, antes del 12 de marzo. El cierre de inscripciones está previsto para el día 21 de marzo. Para la organización siempre supone un compromiso, ya que algunos corredores apuran los plazos hasta el final, circunstancia que se pretende evitar porque además de aumentar notablemente el precio de la inscripción (11 de marzo), no ayuda en la planificación y gestión de la prueba deportiva.

Un capítulo de vital importancia, lo constituyen los voluntarios. A día de hoy, el plazo para apuntarse de voluntario continua abierto, ya que la planificación de funciones hace que se tenga que cerrar a mediados del mes de marzo. Por lo tanto, todas las personas que quieran ser voluntarios tendrán que apuntarte en este periodo. Para inscribirse como voluntario, se puede realizar a través de la página web, google 'mediamaratonsegovia' , pestaña voluntarios, rellenando el modelo de inscripción; mandando un @ con sus datos (nombre y apellidos, talla, teléfono, fecha nacimiento) a mediamsegovia@gmail.com;contactando con personal del equipo de organización.

La principal ventaja de ser voluntario estriba en la satisfacción personal de sentirse parte activa de la carrera, pero la organización tiene previsto unos pequeños detalles para el gran esfuerzo y la importancia de su labor en el evento deportivo, así, a cada voluntario se le entregará una acreditación (debe conservarse también después de la media); una prenda deportiva personal; Comida picnic para el día 24 de marzo;participar en la comida del corredor en mismas condiciones a los corredores. (22 euros persona, para el voluntario y tres acompañantes) con la acreditación de voluntario y certificado de asistencia (créditos), que se puede solicitar a mediamsegovia@gmail.com. Además, con la acreditación de voluntario se podrá participar en todos los actos posteriores a la carrera.