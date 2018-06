Javi Guerra, octavo en los Juegos del Mediterráneo El segoviano Javi Guerra, durante una anterior prueba. / El Norte Su gran reto será el Europeo de Berlín que tendrá lugar a mediados del mes de agosto EL NORTE Segovia Sábado, 30 junio 2018, 17:05

El atleta segoviano Javi Guerra ha terminado en la octava posición en la prueba de media maratón de los Juegos del Mediterráneo celebrada en Tarragona. El segoviano hizo un tiempo de 1:05:19 en una exigente carrera en la que se impuso el marroquí Mohamed El-Aaraby (medalla de oro, 1:04:03), que derrotó en un apretado final al italiano Eyob Ghebrehiwet (plata, con 1:04:07) y al turco Kaan Kigen Ozbilen (medalla de bronce con 1:04:19).

Desde el disparo de salida (a las 9:00 horas) y en un circuito con un perfil llano, el segoviano Javier Guerra se situó en el grupo de cabeza y dejaba buenas sensaciones, mientras que Ayad Lamdassem tuvo que abandonar por molestias físicas al poco de iniciarse la prueba. La prueba se corrió a diversos tirones y en uno de ellos Guerra quedó cortado en la octava plaza, que fue la posición en la que cruzó la línea de meta del Estadio de Camp Clar con ese tiempo de 1h:05:19.

«No ha sido mi mejor carrera; he intentado dar todo lo que tenía en las piernas, pero he sufrido bastante. Al final he logrado un octavo puesto que no es el mejor resultado, pero seguro que me da fuerzas para el gran objetivo, que es el Europeo de Berlín en agosto y allí seguro que será un mejor día y una mejor carrera», comentó el segoviano tras la prueba en declaraciones que recoge la página web de la Real Federación Española de Atletismo.

Mejor fueron las cosas en la categoría femenina. La catalana Marta Galimany y la vasca Elena Loyo lograron medallas de plata y bronce respectivamente.