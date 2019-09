Los incombustibles Óscar Fernández y ALicia Diago estrenan el Circuito Entreviñas con victoria en Rueda La Diputación de Valladolid pone en marcha una nueva edición del circuito que recorre las cinco Denominaciones de Origen con las que cuenta la provincia EL NORTE Valladolid Domingo, 15 septiembre 2019, 16:32

El Circuito Corriendo Entreviñas de la Diputación de Valladolid está de regreso. Con la hoja del mes de septiembre en el calendario, los deportistas vuelven a correr por los viñedos de las cinco denominaciones de origen con las que cuenta la provincia de Valladolid, en otras tantas carreras que se celebrarán hasta el próximo 26 de octubre.

El pistoletazo incial al circuito ha tenido lugar este domingo, 15 de septiembre, en la localidad de Rueda, cuna del vino blanco en Valladolid. Más de 300 atletas han tomado la salida en pleno casco histórico de esta villa vitivinícola, en una prueba en la que han vencido el incombustible Óscar Fernández Giralda y Alicia Diago, que ya se llevó el circuito en la pasada edición.

Aunque la mañana amaneció lluviosa, la climatología no fue obstáculo para disfrutar de un bonito recorrido establecido en dos circuitos, de 5 y 10 km., respectivamente. Los corredores debieron alternar el asfalto, en el trayecto urbano por algunas de las principales calles del centro de la localidad de Rueda, villa declarada como BIC, y de caminos que recorrieron algunos de los históricos viñedos de la DO, además de bodegas emblemáticas como Palacio de Bornos.

Prueba corta y larga

Con un tiempo de 17:06, la prueba corta fue dominada por el atleta de Giralda Sport, Jorge Turrado, seguido de Juan José Lorenzo (Vino de Toro) y de Elías Abril (Isaac Viciosa). Por su parte, en féminas, con un tiempo de 22:13, venció la prueba de 5 kilómetros Micaela García (Club Atletismo Campo Grande) seguida de María de la Cuesta y Susana Casado.

Por su parte, el circuito de 10 kilómetros tuvo como protagonista al veterano Óscar Fernández Giralda, que da nombre a su club, y que paró el crono en línea de meta en un tiempo de 31:49, con un veloz ritmo de 3:10 el kilómetro. Tras él, llegó Álvaro Conde, también del Giralda Sport, y el corredor del Comercial Ulsa, José María Cantero.

Alicia Diago, la corredora de Trotaventeños, parece no tener competidora en este circuito, en el que arrasó en la edición anterior. Este domingo comenzó ganando en Rueda, con un tiempo de 38:22. Maite García (Benavente Atletismo) y Sara Moya (Molpesa Univest), fueron segunda y tercera, respectivamente.

Los ganadores

Dice Óscar Fernández Giralda que no venía en «el mejor momento de forma». Asegura que la ausencia de «corredores más fuertes» le ha permitido hacerse con la primera de las pruebas, un circuito que conoce «bien». No pone paños calientes el atleta, quien confirma que va a ir a por todas. «Mi objetivo es ir a por la victoria final», aunque su compañero de equipo Rubén Sánchez, ganador de la edición anterior no se lo pondrá nada fácil.

La corredora Alicia Diago se mostraba «muy contenta» al cruzar la línea de meta. Comenzó el circuito como acabó el de la edición pasada: ganando. «Es un circuito bonito, pero duro, aunque los caminos estaban perfectos con la lluvia de los últimos días». No se plantea una meta fija, aunque asegura que intentará «ganar» cuantas más pruebas mejor y hacerse con la victoria final.

El resto de las clasificaciones, en la prueba de 10 kilómetros, fueron las siguientes:

Sénior (José María Cantero y Laura Redondo); Máster A (Álvaro Conde y Alicia Diago); Máster B (Roberto Pisador y Sara Moya); Máster C (Óscar Fernández y Maite García); Máster D (Javier Casado y Mari Paz González); Máster E (Julio Sardón y Esmeralda Recio); Máster F (Dionisio González y Rocío Pedrejón) y Máster G (Juan Alonso).

Las categorías inferiores también disputaron la prueba. En juvenil, la victoria fue para Sitola Muñoz. Cadetes (Leonardo Piñuela y Marina Pedrero); infantil (Aitor Gutiérrez y Nerea Gómez); alevín (Pablo Martínez y Laila Muñoz); benjamín (Iván Núñez y Paula Hernainz)

Tras la finalización de la carrera, el Ayuntamiento de Rueda ofreció a todos los participantes un vino español. El concejal del Consistorio, Ernesto Pérez Monsalve, se mostró encantado con la iniciativa de la Diputación de Valladolid. Asimismo, cada dorsal participante es válido para la visita al Museo de las Villas Romanas para dos personas.

El diputado Alfonso Romo reiteraba el compromiso de la Diputación con este evento «perfectamente consolidado y en el que cada vez participan más atletas». Dice Romo que el binomio vino y deporte «funciona».

Por último, Cristina Solís, gerente de la Ruta del Vino de Rueda aseguraba que «unir deporte y turismo es, además de un fórmula muy original para atraer visitantes, una buena excusa para acercarse al mundo del vino en todas sus variedades, desde el blanco hasta el tinto pasando por el rosado». Solís destaca que en estos momentos se ha llegado al «ecuador» de la vendimia con una uva «de excelente calidad».