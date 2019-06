Los hermanos García Catalina reinan en Castrillo de Don Juan Los atletas toman la salida en Castrillo de San Juan Cristina y David ganan la segunda prueba de 'Palencia legua a legua' en una carrera endurecida por el calor LÍA Z. LORENZO Palencia Domingo, 2 junio 2019, 19:11

Cada metro se convirtió en un infierno. Los hermanos García Catalina tuvieron que exprimirse al máximo para llevarse la victoria en la segunda prueba del circuito 'Palencia legua a legua' bajo un sol abrasador y con un recorrido muy exigente, repleto de subidas y de bajadas que cargaban las piernas de los atletas. El calor pasó factura desde la salida y las caras de los corredores reflejaban la dureza de la carrera. El agua y la sombra eran los dos elementos más buscados en la llegada, con los participantes agotados tras los 5,2 kilómetros.

Consciente de que tenía que apretar desde los primeros metros, David García Catalina no perdió en ningún momento la estela de Marcos Rojo, que salió con la idea de endurecer el ritmo. Los dos palentinos se fueron por delante, acompañados de Borja de Diego. El grupo de tres sacó una clara ventaja a sus perseguidores en el primer kilómetro y quedó claro que entre ellos iba a estar la victoria. Marcos Rojo se la jugó y subió el ritmo para intentar soltar a sus dos compañeros de viaje. Durante unos metros pareció que la jugada le salía bien, pero el calor iba a terminar afectando a Rojo. «He salido a jugármelo todo, a intentar ganar porque me daba igual ser segundo o tercero. Me sentí bien, pero al final he acusado tirar tan pronto en un circuito tan duro y con tanto calor», señalaba el atleta palentino, que terminaría tercero tras sus esfuerzos en los tres primeros kilómetros. Porque David García Catalina intuyó que Marcos Rojo flaqueaba y decidió probar las fuerzas de sus dos acompañantes con un ataque seco, de esos que le han caracterizado siempre. Catalina cogió unos metros de ventaja y mantuvo el ritmo durante el último kilómetro. Y lo hizo porque por detrás, Borja de Diego se recuperó y aceleró para dejar atrás a un Marcos Rojo desfondado por el intenso calor que calentaba las piernas de los corredores.

David García Catalina tenía su primera victoria en el circuito al alcance de la mano y peleó por aguantar el empuje de Borja de Diego, que llegó con fuerzas para apretar en los últimos metros. Pero ya era tarde, García Catalina no iba a permitir que se le escapara la victoria final. El ganador en Castrillo de Don Juan paró el crono en 15.10, un tiempo interesante si se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas de la carrera. Solo 4 segundos por detrás apareció Borja de Diego (15.14), el único que dio la impresión de llegar con fuerzas extra a la meta. El podio lo completó Marcos Rojo, que sufrió mucho para finalizar en tercera posición (15.29).

Ganadora

En la categoría femenina, la carrera fue bien diferente. Cristina García Catalina llegó con mucha fuerza en las piernas y se vio desde la salida. La palentina siguió los pasos de su hermano y subió el ritmo desde el primer kilómetro para medir la fuerza de sus rivales. La diferencia es que ella se escapó en solitario desde el comienzo. Elisa Hernández quiso repetir la estrategia que le dio la victoria en la primera prueba de Villasarracino, pero en esta ocasión no pudo dar alcance a García Catalina. Hernández salió con un ritmo sostenido para tratar de apretar en los dos últimos kilómetros, pero la ventaja que había cogido Cristina era demasiado grande. García Catalina está inmersa en la preparación del Campeonato de España de 10.000 en ruta y eso se notó en la soleada mañana de Castrillo de Don Juan. La palentina se llevó el primer puesto con un tiempo de 17.45 y fue la única mujer que bajó de los 18 segundos.

Por detrás apareció Elisa Hernández. La ganadora de la primera prueba también acusó el calor, pero supo aguantar sin venirse abajo para asegurar una segunda posición que la acerca a la victoria final del circuito 'Palencia legua a legua'. Elisa Hernández siguió de cerca a Cristina García Catalina durante los dos primeros kilómetros, pero con el paso de los minutos, la distancia se hizo ya insalvable y la atleta prefirió asegurar la segunda plaza. Sobre todo porque Emma Pérez apretaba por detrás. La triatleta se quitó el gorro de natación y la bicicleta para demostrar que también puede dar guerra en una legua. Llegó tercera (18.36) para cerrar un podio de lujo en una mañana muy dura para las corredoras.

El circuito 'Palencia legua a legua' ya ha llegado a su ecuador y ahora afronta sus dos últimas pruebas. La siguiente cita será en Cisneros el próximo domingo 9 de junio y la carrera de Fuentes de Nava cerrará la el año 2019 el 23 de junio. Entonces se conocerán los ganadores finales de esta edición.