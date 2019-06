Gabriel y Saldo repiten triunfo en la segunda etapa de la Riaño Trail Este domingo, última etapa y Riaño Open por el Parque Regional de Montañas de Riaño y Mampodre EL NORTE León Sábado, 22 junio 2019, 18:59

Una nueva etapa de la Riaño Trail Run 2019 comenzaba este sábado en el pueblo de Caín a las 9:00 de la mañana, en una jornada que prometía mejor tiempo que el de ayer, pero que a diferencia del primer día sería más dura tanto por el recorrido inicial con la exigente subida a Canal de Mesones -que en 5,6 kilómetros acumula más de 1.500 metros de desnivel positivo-, como por los kilómetros acumulados ya en las piernas.

A pesar de la dureza del trazado, Riaño Trail Run ha mostrado en esta segunda etapa su cara más espectacular por la variedad de paisajes durante el recorrido en pleno corazón del Parque Nacional Picos de Europa, sumado a un día perfecto para correr, con temperaturas propias de este verano recién inaugurado en el que los corredores han agradecido las numerosas fuentes que han ido encontrándose.

Al ascenso por la Canal de Mesones, le ha seguido el Puertos de Cuba, y de ahí los corredores han descendido por la Canal de Capozo, y han atravesado el frondoso bosque de la Farfada en dirección a Cordiñanes de Valdeón. El siguiente ascenso ha sido por la Vega de Llós y cimera del Frade y después última bajada hacia Vegabaño, Soto de Sajambre y Oseja de Sajambre donde estaba ubicada la meta.

Ganadores de la segunda etapa

No ha habido muchas sorpresas en los primeros puestos con respecto al día anterior, así los corredores más rápidos en categoría individual tanto masculina como femenina en cubrir la distancia de 38 kilómetros y un desnivel de 3.081 metros de desnivel positivo han sido Santos Gabriel Rueda con un tiempo de 4:46:57; y la corredora polaca Aleksandra Saldo con 6:30:32.

El atleta argentino ha estado seguido muy de cerca durante toda la carrera de Martin Gaffuri, pero el francés no ha podido continuar su ritmo y así la diferencia entre los dos corredores en la suma de las dos etapas es de 10 minutos, por lo que este domingo es difícil que le arrebaten a Santos Gabriel su victoria en Riaño Trail Run 2019. Igualmente Aleksandra hoy no ha tenido rival y ha liderado durante todo el tiempo la prueba Si mañana no hay ninguna sorpresa, será ganadora de esta edición pues acumula amplia ventaja con respecto al resto de corredoras.

Por otra parte las primeras parejas masculinas, femeninas y mixtas en hacer su entrada en la meta situada en Oseja de Sajambre tampoco han sufrido cambios con respecto a la primera etapa, y así los equipos vencedores han sido los formadas por Francisco Alonso y Jesús Herce (Desafío Urbión); Ana Cristina Constantin y Leticia Bullido (Perlitas); y Silvia Trigueros y Roberto Iturralde (Atxarte Taldea).

Tercera y última etapa

Mañana conoceremos a los vencedores de la edición 2019 de Riaño Trail Run con la tercera y última etapa en la que los participantes tendrá que hacer frente a 22,7 kilómetros y 1.391 metros de desnivel positivo. El recorrido partirá a las 10 de la mañana desde la población de Salamon, y desde aquí se subirá al Pico Gilbo para descender hacia la población de Riaño donde estará situada la meta.

Paralelamente a la tercera etapa se celebrará la Riaño Open, una exigente prueba de 46 kilómetros y 3.006 metros de desnivel positivo que partirá desde la población de Maraña a las 7 de la mañana. Desde aquí los participantes subirán al Macizo de Mampodre para continuar camino hacia Peñas Pintas, descender a continuación hacia Las Salas, y tras cruzar la Central Hidroeléctrica la Remolina, llegarán a Horcadas. Desde esta población ascenderán al Pico Gilbo para descender hacia la población de Riaño.

Mañana también conoceremos a los primeros finishers de la Spain Ultra Cup tanto en la modalidad XL y M, y a los provisionales líderes del circuito.