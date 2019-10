Fernández Giralda y Patricia Sangrador se anotan la tercera etapa del circuito Entre Viñas La prueba organizada por la Diputación en San Román de Hornija congregó de nuevo a cientos de corredores LAURA NEGRO Domingo, 6 octubre 2019, 18:26

Son numerosas las carreras populares que se disputan en la provincia, pero Corriendo Entre Viñas, de la Diputación de Valladolid, es especial entre todas por la conjunción entre deporte, vino y cultura. Ayer se celebró en San Román de Hornija (D.O. Toro) la tercera de sus pruebas puntuables, tras las disputadas en Rueda y en Cigales. Por delante quedan dos etapas más, en Valbuena de Duero y Mayorga, los días 19 y 26 de octubre respectivamente.

Javier González, diputado de Juventud y Deportes dio el pistoletazo de salida a las carreras de las dos distancias que han conformado el evento: 6,4 kilómetros y 10,4 kilómetros, en las que participaron cerca de 350 corredores. Animó a todos a «disfrutar de los inigualables paisajes de la D.O. Toro, por los que la prueba transcurre». Por su parte, Mercedes Motrel, alcaldesa del municipio anfitrión, invitó a los corredores a disfrutar de los recursos turísticos de San Román y Victoria Benavides, directora de la bodega Elías Mora, de donde partió la prueba, micrófono en mano, aseguró que los corredores eran «lo mejor para representar a nuestra zona y a nuestro pueblo».

La salida fue rápida y a los 100 metros se bifurcó en dos recorridos. Óscar Fernández Giralda, a sabiendas que no corría el vencedor en Cigales, Rubén Sánchez, aprovechó para imponerse en este tercer asalto del circuito. Sin embargo, Jorge Rodríguez del Club Atletismo La Bañeza, no se lo puso fácil. Al final, el vallisoletano, especialista en media maratón, marcó un ritmo más fuerte y cruzó en solitario a la meta con un crono de 33:37. A 12 segundos entró Jorge Rodríguez y Álvaro Conde (Giralda Sport) se hizo con la tercera posición. Entre las féminas, la primera fue Patricia Sangrador (Giralda Sport), que marcó un buen ritmo desde la salida. Con un crono de 24:26 y entre aplausos del público, se impuso a Sara Moya (Molpesa Univest) y a Maite García (Atletismo Benavente), segundo y tercer puesto del podio. En el circuito corto, el podio fue para Jorge Turrado, Erik Pérez y Elías Abril, y para las corredoras, Cristina Calles, Micaela García y María de la Cuesta. Entre los atletas locales destacaron Marta García y Miguel Ángel Peña, que fueron muy aplaudidos.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, no faltó a esta fiesta del vino y del deporte y participó de la entrega de trofeos señalando que Corriendo Entre Viñas, «ya tiene su seña de identidad y se ha hecho un hueco en el calendario de todos los corredores que practican este deporte».

Podio en pareja

Los triunfos, en pareja, siempre saben mejor. Es lo que ocurrió con la pareja formada por los dos líderes de la prueba, Óscar Fernández Giralda y Patricia Sangrador, para quienes la alegría fue doble al verse ambos ganadores y lo demostraron con un largo abrazo junto a la meta y un beso en el podio.

El del Giralda Sport, a falta de dos pruebas, se ha situado como líder del circuito. «Ésta es una prueba mítica. He podido disfrutar y llevarme la victoria. Ya tengo una edad y no siempre puedo entrenar, por lo que este buen resultado me motiva. Está claro que la experiencia es un grado y la veteranía también», señaló el atleta de 44 años. Por su parte, Patricia Sangrador se mostró encantada, no sólo por haber quedado en lo alto de la tabla, sino porque disfrutó «a lo grande de una bonita carrera». «Hoy no corría Alicia Diago y se ha notado», señaló sonriendo la corredora. Reconoció sentir gran emoción por compartir podio con su pareja. «Es la primera vez, porque, aunque hemos ganado otras carreras, siempre hemos subido al podio por separado. En esta prueba los ganadores masculino y femenino suben juntos», explicó y aprovechó también para animar al resto de las féminas a participar. «Todavía somos pocas. Que vengan y disfruten. Aquí no hay rivales, todas somos compañeras».