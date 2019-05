Félix de la Fuente: «La Federación siempre se reserva esta fecha para poder colaborar en la marcha» Félix de la Fuente. / Fran Jiménez El 'VII Día de la Familia en Marcha Caixabank' se celebrará el próximo 9 de junio a partir de las 10:30 horas a favor de Cruz Roja España RUTH RODERO Miércoles, 29 mayo 2019, 19:41

Diez días restan todavía para que las familias tomen las calles de Valladolid en el 'VII Día de la Familia en Marcha Caixabank', un evento que contará una vez más con la colaboración en la organización de la Federación de Castilla y León de Atletismo. Félix de la Fuente, su director técnico, no quiere que nadie se pierda la prueba y anima a todos a inscribirse.

-Una nueva edición del Día de la Familia en Marcha Caixabank y de nuevo la Federación de Castilla y León de Atletismo apoyando la actividad.

-Sí, es una actividad que realizamos con mucho placer, no es en absoluto competitiva pero tiene dos aspectos muy importantes: es solidaria, en este caso con Cruz Roja, que no olvidamos que en los tiempos en los que no existía el 112 y no había otro tipo de elementos de auxilio la Cruz Roja estaba presente en todas nuestras competiciones; y luego el aspecto familiar, en el sentido de diversión, de juego, de una jornada lúdica que a este mundo en el que vivimos le viene muy bien.

-Es, como bien dice, una actividad lúdica y no competitiva, que invita a las familias a realizar deporte juntas y apartar la vida sedentaria.

-Es que uno de los componentes más importantes de esta jornada es precisamente ese, el de moverse, dedicar una mañana a una actividad tan buena como ir en grupo marchando, el que quiera correr podrá hacerlo, pero serán grupos enteros, familias enteras con un dorsal que los identificará con el mismo nombre y todos juntos disfrutar. Disfrutar antes, con el calentamiento que se hará con Gofit, durante la competición, paseando por Valladolid, y después, con los juegos y talleres de Cruz Roja, hinchables de Alejop y el guiso que nos va a preparar la Criolla. La Federación siempre reserva esta fecha para que no nos coincida con nada para poder colaborar y disfrutar de este día.

-Hay muchas actividades enfocadas a los niños, ¿quizás porque son ellos los que cada vez hacen más atletismo, más deporte y arrastran a los mayores y no al contrario?

-Por supuesto, aunque hay una simbiosis muy importante. Las personas mayores, incluso abuelos y bisabuelos, pueden participar, porque la distancia es asequible y no hay límite de tiempo para completarlo, pueden hacerlo las mamás con el carro de los niños, hasta las mascotas pueden acompañar a sus familias, y los niños son lo que tiran un poco de ellos aunque la cara de satisfacción de quienes nunca han hecho un entrenamiento difigido con entrenadores con música y lo disfrutan mucho, o el guiso compartido.

-Y de nuevo con un trasfondo solidario y con los pequeños comprobando que se puede ser solidario pasándoselo bien.

-Estamos en un mundo un poco egoísta y es muy bueno que ellos vean que se pueden hacer cosas para los demás, con la colaboración en este caso de Caixabank, cuya ayuda va directa para Cruz Roja, y, aunque su participación es gratuita gracias a El Norte de Castilla, su colaboración llega por participar, por estar allí.

-¿Qué van a poderse encontrar en el recorrido?

-Pues pasear por el centro de Valladolid sin coches, van a disfrutar de las calles más céntricas de la ciudad, del Paseo Isabel la Católica, María de Molina y, por supuesto, la Plaza Mayor.

-¿Qué le diría a los vallisoletanos para que se animen a participar?

-Lo principal es que van a pasar una gran mañana. Va a ser una mañana divertida, solidaria, familiar. Es algo que tiene que animarles. Tendrán, además, su dorsal, que luego podrán guardarlo de recuerdo. Además, este año parece que va a hacer buen tiempo, que el año pasado llovió mucho y, aun así, un millar de valientes participaron desafiando a la lluvia y el frío y llenaron las calles de Valladolid impidiendo que se suspendiera.