Eduardo Sánchez:«Esta marcha tiene todo lo necesario para cumplir con los hábitos de vida saludable» Eduardo Sánchez, presidente provincial de Cruz Roja Española en Valladolid / El Norte El VII Día de la Familia en Marcha Caixabank se celebrará el próximo 9 de junio a partir de las 10:30 horas a favor de Cruz Roja España RUTH RODERO Valladolid Viernes, 31 mayo 2019, 09:57

Eduardo Sánchez, presidente provincial de Cruz Roja Española en Valladolid, entidad a favor de la cual se realiza la jornada, no faltará a la cita y anima a todos los vallisoletanos a seguir siendo solidarios en la medida de sus posibilidades.

-Esta nueva edición del Día de la Familia en Marcha Caixabank vuelve a ser a favor de la Cruz Roja. ¿Es importante para la entidad contar con un apoyo así?

-Por supuesto. Nosotros lo primero que queremos hacer es agradecer a la organización, a los patrocinadores y a Caixabank que hayan pensado en Cruz Roja para esta aportación solidaria. Para nosotros es muy importante.

-¿En qué proyecto se va a invertir este año lo recaudado?

-Este año, como el año pasado, lo vamos a emplear en proyectos para atender a la infancia en dificultad social, ya que los niños son los que más sufren las consecuencias de estas situaciones de adversidad.

-El año pasado se empleó en ocio para los más pequeños, ¿volverán a disfrutar de estas actividades?

-Sí, dentro de estos proyectos de infancia en dificultad social, nosotros tenemos varios proyectos vinculados, entre ellos uno es la intervención social educativa con menores en dificultad. Lo que procuramos es que estos menores no se sientan estigmatizados porque sus familias no dispongan de recursos para proveerles de los materiales o para facilitarles las actividades que tienen el resto de los niños de su clase o de su entorno. Nosotros les facilitamos a esos niños apoyo escolar, les inculcamos hábitos de estudio, material educativo, para que tengan el mismo que el resto de niños de su clase y hacemos actividades extraescolares a lo largo de todo el año y, entre ellas, los campamentos de verano. Nosotros becamos a estos niños que no tienen estas oportunidades para poder acudir para que vayan, tratamos de que los niños tengan lo mismo que el resto, que tengan las mismas oportunidades que los demás porque es la manera de conseguir que puedan desligarse de este círculo de la exclusión social.

-¿Es importante además que los niños, que van a participar en esta jornada, vean cómo pueden ayudar, en familia, a otros que no lo tienen tan fácil?

-Efectivamente. Esto es importante. Y no solo en este proyecto, nosotros tenemos otros proyectos vinculados a la infancia en dificultad social, como es precisamente el acogimiento familiar, las familias de acogida. Me gustaría aprovechar para hacer un llamamiento a la ciudadanía porque en la actualidad nos faltan familias de acogidas. Tenemos niños que están en las instituciones esperando una oportunidad de estar con una familia. Hay que tener en cuenta que ser familia de acogida no tiene nada que ver con la adopción. No es permanente, los niños están en la familia mientras se soluciona su situación más a la larga y necesitamos cualquier familia que esté interesada en ello.

-¿Es este el proyecto en el que más ayuda necesitan ahora mismo?

-Sí, necesitamos familias que puedan apuntarse a este programa. Si quieren informarse pueden ir a la sede de Cruz Roja en la calle Pólvora.

-¿Cómo se puede ayudar a Cruz Roja?

-En realidad no queremos que la gente nos ayude a nosotros, sino que ayuden a la gente que lo necesita. Cruz Roja lo que hace es poner en contacto a la gente que lo necesita con la que quiere ayudar. Y se puede ayudar siendo socio, haciendo aportaciones económicas, o siendo voluntario, haciendo aportaciones de tiempo.

-¿Es Valladolid solidaria?

-Sí. Toda la experiencia que tenemos, y en comparación del resto de provincias españolas, Valladolid está en el top-10 de la solidaridad, algo de lo que estamos muy agradecidos.

-¿Que les puede decir a los vallisoletanos entonces para que se animen a participar en el VII Día de la Familia en Marcha Caixabank?

-Pues les puedo decir que esta actividad, que es lúdico-deportiva, tiene todo lo necesario para cumplir con los hábitos de vida saludables que son imprescindibles para una buena calidad de vida. Estos hábitos se sustentan en tres pilares importantes: la práctica habitual de actividad física, que se cumple en este día; la alimentación saludable, que se podrá llevar a cabo también gracias al guiso de judías de El Barco de Ávila que va a preparar La Criolla; y el tercer pilar es una adecuada gestión de la salud emocional, y en un día para pasarlo con familia y amigos disfrutando nos ayuda también en esta salud emocional.