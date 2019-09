La Diputación de Valladolid presenta la quinta edición de 'Corriendo entre Viñas' Presentación de la prueba en el Diputación de Valladolid Rueda acoge este domingo la primera prueba del circuito que tendrá continuidad en Cigales, San Román de Hornija, Valbuena de Duero para concluir en Mayorga de Campos el 26 de octubre EL NORTE Valladolid Jueves, 12 septiembre 2019, 11:26

El diputado de Juventud y Deportes, Francisco Javier Gonzáles, ha presentado hoy la quinta edición del circuito de carreras 'Corriendo entre Viñas', que organiza la institución provincial y cuya primera prueba va a tener lugar el próximo domingo 15 de septiembre en Rueda.

La Diputación de Valladolid tiene como objetivo aunar el deporte y el enoturismo a través de esta prueba deportiva. Por un lado, ofrece alternativas para la promoción y la práctica del deporte en las zonas rurales y para todas las edades. No en vano, este circuito, como ocurre con el Circuito 5 Leguas Mayte Martínez, compagina la competición deportiva con la promoción en carreras para todas las edades, desde los prebenjamines a los más veteranos, lo que le convierte en una auténtica fiesta deportiva.

Junto a la promoción deportiva, el circuito cumple con un segundo objetivo, seguir haciendo del mundo del vino nuestro hecho diferencial en la promoción turística de nuestra provincia. Por eso, 'Corriendo entre Viñas' ofrece la posibilidad de visitar museos y bodegas de las zonas en la que se desarrollan las carreras, degustar el vino de las diferentes Denominaciones de Origen y disfrutar de nuestra rica y variada gastronomía, todo ello gracias a un elenco de actividades paralelas que completan una jornada muy atractiva para los atletas y sus acompañantes, en una época, durante los meses de septiembre, octubre y principios de noviembre, en que viñedos y bodegas se muestran en todo su esplendor».

Inscripciones

Esta quinta edición de 'Corriendo entre Viñas' conserva su esencia y mantiene la celebración de una carrera en cada una de las cinco Denominaciones de Origen con las que cuenta la provincia de Valladolid. Así Rueda, en la D.O.Rueda, acogerá este domingo la primera prueba de este año, con un recorrido para la categoría absoluta de 10 kilómetros, la mayoría de ellos entre viñedos.

La inscripción es gratuita y está ya abierta en la web www.corriendoentreviñas.es., además de poder inscribirse en el Servicio de Deportes, Avenida Ramón y Cajal (Valladolid) o en las oficinas del Servicio de Deportes de la Diputación de Valladolid. Cada participante tendrá que realizar la inscripción de cada prueba.

Como es habitual, cada carrera del circuito es puntuable, de manera que habrá ganadores individuales de cada prueba y ganadores absolutos del circuito. Para ello deberán participar en al menos 4 de las 5 pruebas que lo componen. En el caso de participar en las 5 pruebas, se eliminará la peor puntuación. Además, habrá premios individuales para todas las categorías y regalos para los participantes.

El calendario se completa con las pruebas en Cigales (D.O. Cigales) el 29 de septimbre, San Román de Hornija (D.O.Toro) 6 de Octubre, Valbuena de Duero (D.O. Ribera de Duero ) 19 de Octubre, para concluir en Mayorga de Campos (D.O. León) el próximo 26 de octubre.

Además de la carrera, y como es habitual, 'Corriendo entre Viñas' se organiza como una oportunidad para disfrutar de una de las actividades deportivas en auge en nuestra sociedad y, al mismo tiempo, descubrir de la oferta enoturística cada vez más importante de la provincia vallisoletana. Así, bodegas, museos, restaurantes, hoteles, balnearios y otros recursos turísticos participan como colaboradores del Circuito, a través de las Denominaciones de Origen, las Rutas del Vino Certificadas, el Patronato de Turismo y la marca Alimentos de Valladolid, mostrando su oferta enoturística a los corredores, acompañantes y espectadores.