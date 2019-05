David López Castán y José Antonio Arias triunfan en el nacional de trail corto José Antonio Arias, en pleno esfuerzo durante la prueba. / El Norte El granjeño logró la plata en su categoría y el oro por equipos y el atleta del Venta Magullo fue el campeón en M-75 EL NORTE Segovia Martes, 7 mayo 2019, 17:21

David López Castán y José Antonio Arias de la Cruz han sido dos de los nombres propios del campeonato de España de carreras de montaña Trail Running Master celebrado en Todolella (Castellón). El atleta granjeño ocupó el puesto 12 en la clasificación general, logrando el subcampeonato en M35 y además la medalla de oro por equipos con su club, el Ekuon, tan peleado, en el que López Castán aportó su granito de arena.

Las sensaciones de David López Castán fueron «buenas». Los que le conocen bien saben que no es un deportista de los de quejarse, «pero en el kilómetro tres sufrí un latigazo en el isquio que me hizo levantar el pie. Se me escapó la cabeza de carrera. Intentando que no fuera a más y llevando una zancada más corta, pude ir recuperando. La suerte es que la carrera terminaba en subida, ya que en bajada y en plano me era imposible mantener ritmos altos. Aún así, no parece grave y estoy muy contento por el subcampeonato y por la medalla de oro por equipos», comentó sobre la prueba. Castán prepara ahora el campeonato de España de la Fedme.

Por su parte, José Antonio Arias de la Cruz se proclamó campeón de España de carreras de montaña Trail Running Master en la categoría máster M-75, al conseguir un tiempo de 53:19 sobre una distancia de siete kilómetros. El atleta madrileño del Playas de Castellón Enrique Meneses y la alcarreña (residente en Vizcaya) Virginia Pérez, en las filas del Bilbao At. fueron los campeones en categoría masculina y femenina.

El recorrido, de 13,8 kilómetros comenzaba a 810 metros de altitud en el Castillo de Todolella, bajaba hasta los 680 y a partir del séptimo kilómetro seguía un perfil ascendente hasta concluir a 1.100 metros en la ermita de Sant Cristòfol.