Castilla y León aporta 10 atletas a la selección española que disputará el Europeo de cross

Castilla y León volverá a ser una de las referencias en la Selección Española que acudirá al Campeonato de Europa de Campo a Través, que se disputará en tierras portuguesas el 14 de diciembre. Un combinado nacional que llega con la ilusión de revalidar los éxitos de temporadas pasadas, incluido el oro por equipos. Un total de 40 atletas (20 mujeres y 20 hombres) y seis atletas por género para competir en tres categorías –absoluta, sub-23 y sub-20–, mientras que cuatro atletas (dos por género) formarán parte del relevo mixto en un Eurocross que se celebrará por cuarta vez en la historia en Portugal.

En el equipo masculino absoluto tendremos al burgalés Dani Arce. Uno de los atletas más destacados de la pasada temporada afronta el cross después de ser octavo en el pasado cross de Atapuerca, sólo por detrás de los atletas africanos. Daniel Arce, finalista olímpico y mundial en 3.000 obstáculos, y bronce en esta distancia en el Europeo de 2022, volverá a un Eurocross 12 años.

En féminas tendremos triple representación con la palentina Carla Gallardo, la segoviana Idaira Prieto y la vallisoletana Ángela Viciosa. Gallardo, especialista en ruta, afrontará su sexto europeo consecutivo después de ser 21ª el año pasado. Mientras, Idaira Prieto, mundialista en Tokio 2025 en 5.000 metros, disputará su quinto Eurocross –segundo en categoría absoluta– tras su 23ª posición en Antalya, y para Ángela Viciosa será su debut en la categoría absoluta, tras haber rozado el podio sub-23 en 2023.

Ángela Viciosa, en pleno esfuerzo.

En la categoría sub-23 contaremos con Rubén Leonardo y Rocío Garrido. El vallisoletano fue quinto en el Europeo sub-23 de Bergen en obstáculos y octavo sub-20 en el Eurocross 2023, y la salmantina será debutante en el Europeo de esta especialidad, después de haber sido finalista en 1.500 metros en Bergen.

En sub-20 habrá hasta cuatro atletas de Castilla y León. En chicos contaremos con el vallisoletano Mario Palencia, que debuta en un Europeo de cross pero que estuvo en el Europeo de Tampere en 1.500. Mientras, en la selección femenina, plantel de lujo con la burgalesa Inés Herault y las vallisoletanas Claudia Gutiérrez y María Viciosa. Tres de las cuatro primeras del Nacional en Atapuerca lucharán por el podio europeo. Inés Herault fue bronce mundial de Trail running por equipos en la Classic sub-20 de Canfranc hace unas semanas, y ya cuenta con amplia experiencia internacional en mundiales de cross y europeos de obstáculos de la categoría. A su lado estará María Viciosa, que afrontará su tercer Eurocross, además de haber sido mundialista en cross en 2023 y en pista en 2024. Por último, Claudia Gutiérrez viene de ser finalista en el Europeo de Tampere, donde fue cuarta en los 1.500.

La representación regional se completa con dos entrenadores, el vallisoletano Uriel Reguero y el leonés José Villacorta. El primero es el «responsable» de los éxitos, entre otros, de Claudia Gutiérrez y Mario Palencia, mientras que el segundo tiene en su grupo a trabajo a atletas como María Forero.

La preselección completa es la siguiente:

Absoluto masculino: Daniel Arce, Ilias Fifa, Aarón Las Heras, Said Mechaal, Thierry Ndikumwenayo, Abdessamad Oukhelfen.

Absoluto femenino: Isabel Barreiro, Carla Gallardo, Majida Maayouf, Idaira Prieto, Carolina Robles, Ángela Viciosa.

Relevo mixto: Mohamed Attaoui, Mariano García, Esther Guerrero, Marta Mitjans.

Sub-23 masculino: Mesfin Escamilla, Rubén Leonardo, Ciro Martín, Jaime Migallón, Martín Segurola, Aleix Vives.

Sub-23 femenino: Mireya Arnedillo, Jimena Blanco, Jihad Essoubai, María Forero, Rocío Garrido, Marta Serrano.

Sub-20 masculino: Ander Aramendi, Óscar Gaitán, Alejandro Ibáñez, Andrés Lara, Mario Palencia, Guillermo Sánchez.

Sub-20 femenino: Andrea Buenavida, Sandra González, Claudia Gutiérrez, Inés Herault, Mara Rolli, María Viciosa.

