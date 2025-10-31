¿Ya tienes tu dorsal para la Carrera de Empresas de El Norte? El evento, que se desarrollará el domingo 16 de noviembre, está abierto a la participación por equipos de tres personas

El Norte Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 23:17 Comenta Compartir

¿Ya has formado equipo para participar en la Carrera de Empresas de El Norte de Castilla? Tan solo es necesario que te inscribas junto con otras dos personas –todos los equipos son de tres– para disfrutar de una manera diferente del deporte: con tus compañeros de trabajo y por el casco histórico de Valladolid. Pero te ofrecemos más datos. La cita alcanza su novena edición en este 2025 y se desarrollará el domingo 16 de noviembre.

La prueba comenzará a las 10:30 horas en el Paseo Central del Campo Grande de Valladolid y las inscripciones se pueden formalizar hasta el 14 de noviembre, a las 14:00 horas, en la página web de runvasport.es.

La cita cuenta con el patrocinio de Unicaja, Elecnor y Renault Group y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Banco de Alimentos Valladolid y Coca Cola.

Este evento tiene como objetivo fundamental fomentar una actitud saludable entre los participantes y la convivencia de las empresas, convirtiendo el hábito deportivo en punto de encuentro para los trabajadores.

El trazado que se ha diseñado se extiende a lo largo de 6 kilómetros por el centro de la ciudad y podrán participar todas aquellas personas que lo deseen siempre que se inscriban como equipo de tres trabajadores de la misma empresa el día de la carrera o autónomos o empleados públicos de Castilla y León. En caso de baja en la empresa, esa persona podrá ser sustituida por otro compañero.

Cada empresa puede inscribir un número ilimitado de equipos y el equipo completo debe llegar a la meta al mismo tiempo, algo que se entiende como un gesto de compañerismo.

Los participantes deberán vestir camisetas idénticas y las categorías establecidas son masculina, femenina y mixta y el tiempo máximo de duración de la prueba será de 60 minutos, cerrándose la meta a las 11:30 horas. Los tres primeros equipos clasificados de cada una de las categorías obtendrán premio y habrá regalos para todos los participantes.

La entrega de dorsales se realizará el día de la prueba desde las 9:00 y hasta las 10:00 en el Paseo Central del Campo Grande. La organización recuerda que se podrá solicitar a la recogida del dorsal el DNI, o documento acreditativo. Los dorsales solo se entregarán al atleta inscrito.

El precio de la inscripción es de 24 euros por equipo y en caso de suspensión o aplazamiento de la prueba, la organización devolverá el importe menos los gastos de gestión bancaria.