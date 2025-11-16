Rodrigo Blanco, Jonatan García y David Calderón, de IVECO se alzaron con el primer puesto de la general y el podio masculino

Los 1245 corredores lo dieron todo en la gran Carrera de las Empresas celebrada este domingo. La cita dejó un podio masculino marcado por la estrategia y el trabajo en equipo. Los vencedores fueron Rodrigo Blanco, Jonatan García y David Calderón, de IVECO, que impusieron su ritmo en la segunda vuelta. «Hemos luchado y lo hemos dado todo. Nuestra empresa lleva nueve ediciones y siempre estamos entre los primeros», destacaron satisfechos nada más pasar la línea de meta.

El segundo puesto fue para los guardias civiles Silverio Mercadal, Juan José Gago y Alberto García, que apostaron por mantenerse en el grupo de cabeza. «Es una carrera de estrategia. Queríamos ir en el bloque de la cabeza. Veíamos a IVECO muy sólido y hemos ido aguantando el ritmo hasta quedar segundos y estamos muy contentos», explicaron.

Completaron el podio los Bomberos de Valladolid, con Nicolás Sánchez, Andrés Jackson y Adrián Olmedo. «Hemos hecho una carrera inteligente. No hemos podido entrenar juntos, pero hicimos todos la misma preparación», señalaron tras lograr un meritorio tercer puesto.

En el podio femenino, la alegría y el color lo pusieron 'Las Supernenas del Clínico', las enfermeras Ana Pérez, Laura Ramos y Raquel Ibáñez, que revalidaron el primer puesto por segundo año consecutivo. «Se nos ha hecho duro, pero lo hemos disfrutado muchísimo. Es una carrera muy divertida. Estamos que no nos lo creemos. Llegar de la mano a meta es muy emocionante», confesaban.

En segundo puesto finalizaron Analí Hidalgo, Rosa Burón y Elena Plaza, del equipo de Unicaja, muy satisfechas con sus sensaciones durante la carrera. «Hemos salido muy bien. Teníamos a 'Las Supernenas' delante y no las perdíamos de vista. Esta prueba fomenta el compañerismo y une a las empresas, y eso es muy positivo», destacaron.

El tercer puesto fue para Sandra de la Cruz, María Llamas y Chus Peláez, de Michelin, encantadas con el ambiente. «Es precioso venir con compañeros a competir. Siempre te quedas con ganas de más, por eso ahora vamos a celebrarlo como se merece», aseguraban.

El podio mixto tuvo como ganador al equipo de Michelin, formado por Gonzalo Conde, María López y Sotir Dimitrov. Los tres celebraron un triunfo especial para esta compañía que apuesta fuerte por la Carrera de Empresas, ya que llevó en total a 36 equipos. «Es una manera de dar visibilidad a la empresa. Participamos todos los años. Es un día muy bonito para juntarnos y correr de una forma diferente», señalaron los vencedores.

El segundo puesto fue para Manuel Andión, Marta Medina y Javier Juanes, de Renault Group, que llegaban con cansancio acumulado tras competir el día anterior en Palencia. «Los dos últimos años hemos ganado y este año hemos quedado segundos. No podemos estar más contentos. Siempre es bonito representar a nuestro centro de trabajo», afirmaron.

El tercer cajón lo ocuparon Samuel Mateos, Rubén Pérez y Beatriz Alonso, del Hospital Universitario Río Hortega, muy satisfechos con su actuación. «Hemos estado a punto de alcanzar a los segundos, pero no se ha podido. Excelente organización. Aquí corres en equipo, haces grupo y disfrutas a lo grande», destacaron.