El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corredores en la IX Carrera de Empresas de El Norte. César Minguela

Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte

Si has participado en la carrera, puedes encontrarte en las siguientes galerías de fotos

César Minguela

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

Todas las imágenes:

•Búscate en la galería 1

•Búscate en la galería 2

•Búscate en la galería 3

•Búscate en la galería 4

•Búscate en la galería 5

•Búscate en la galería 6

•Búscate en la galería 7

•Búscate en la galería 8

•Búscate en la galería 9

•Búscate en la galería 10

•Búscate en la galería 11

•Búscate en la galería 12

•Búscate en la galería 13

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  5. 5

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  6. 6 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  7. 7 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  8. 8

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  9. 9

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  10. 10

    Vox condiciona apoyar el Presupuesto a que Mañueco asuma en público recortes a sindicatos e inmigración

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte

Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte