Alejandro Carabias y Noemí Calvo, campeones en Megeces de la Cuarta Legua

Una carrera cómoda y dura

Alejandro Carabias reconocía que «ha sido una carrera muy cómoda. Yo ya conocía el terreno y he dado dos vueltas de calentamiento al circuito para saber en qué puntos podía cambiar de ritmo. La zona más dura era un trayecto de camino con canto y tierra suelta pero se ha podido solventar y al final en la segunda vuelta he podido sacar 50 metros al segundo, lo que me ha servido a la postre para ganar. Se trata de mi tercera victoria consecutiva en el circuito y el día 19 espero volver a vencer en Casasola para rematar«. Justo lo contrario de lo que mantenía Noemí Calvo, para que «ha sido una carrera dura; más que por el propio trazado, por el calor. La primera cuesta la hemos aguantado bien, pero en la segunda ya ha hecho mella el calor. Muy contenta por la victoria, he corrido tres leguas y esta es la primera que gano. El circuito me está encantando porque en todas la pruebas hay asfalto y campo y conoces pueblos de la provincia que de otra forma no visitarías»