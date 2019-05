Alejandro Carabias y Alicia Diago ganan en Casasola y el circuito de las Cinco Leguas Carabias y Diago flanqueados por Minguela y Mayte Martínez El corredor del Comercial Ulsa y la del Trotaventeños vencieron en la última Legua, adjudicándose un total de cuatro carreras, lo que les ha permitido llevarse con claridad el Circuito que organiza Diputación de Valladolid EL NORTE Valladolid Domingo, 19 mayo 2019, 17:26

Los corredores Alejandro Carabias y Alicia Diago cumplieron el guión y se adjudicaron el Circuito de las Cinco Leguas 'Mayte Martínez', que desde hace 24 años organiza Diputación de Valladolid. Tanto Carabias como Diago celebraron su triunfo en la veterana prueba venciendo en la última de las leguas, que se disputó este domingo en la localidad de Casasola de Arión.

Con una mañana soleada y agradable, cerca de dos centenares de corredores se citaron en esta localidad vallisoletana para cumplimentar la última de las pruebas del Circuito de las Cinco Leguas, que ha recorrido los municipios de Veláscalvaro, Villardefrades, Rábano, Megeces y Casasola.

En esta ocasión la organización había preparado un circuito mixto en el que predominaban los caminos que circunscriben la localidad. Como explicaba su alcalde, Jorge Martínez, encargado de dar el pistoletazo de salida, el trayecto partía de la plaza para recorrer el barrio del Pingarrón y tomar las rondas de San Román y de San Miguel, que rodean Casasola. Un circuito de 2.800 metros que había que completar dos veces.

Salió rapidísima la carrera y pronto se pusieron en cabeza un trío formado por Alejandro Carabias (Comercial Ulsa), Luis Alberto Serrano (Desigual León) y Hugo Tardón (Racing Valladolid) que pusieron un ritmo infernal. Tras completar todo el circuito, en la última recta antes de llegar a meta, Alejandro Carabias, que había ganado las tres pruebas anteriores de forma consecutiva, cambió de ritmo y logró descolgar a sus dos compañeros de viaje. Paró el crono en 18:41, seguido muy de cerca, a tan sólo siete segundos, de Luis Alberto Serrano que fue segundo. El tercero en meta fue Hugo Tardón con un tiempo de 18:57.

«Ha sido la prueba de más nivel de las disputadas. Para mí, hacerme con este Circuito supone un orgullo, popularidad y un empujón para mí club» Alejandro Carabias

Le costó más de lo habitual a Carabias la victoria y eso duplicaba su valor. «Ha sido la prueba con más nivel», aseguraba. El corredor del Comercial Ulsa se mostraba muy contento por esta doble victoria: la de la última carrera y la del circuito de las Cinco Leguas.

Por su parte, en la categoría de féminas Alicia Diago no tuvo rival, consiguiendo su cuarta Legua (en una no compitió). Con un ritmo constante y dominando de principio a fin, la corredora del Trotaventeños se presentó en línea de meta con un crono de 21:35. Segunda fue Teresa García Ramos (Club Atletismo Benavente) y tercera, Ana María Meléndez (Club Atletismo Cervantes), con un tiempo de 24:14 y 24:32, respectivamente.

En el resto de categorías, estos fueron los resultados: en Máster A (Alicia Diago y Jorge Turrado); en Máster B (Mónica Martín y Jorge Ulloa); Máster C (María Teresa García y Adolfo Valentín); Máster D (María Ascensión de Frutos y José Antonio Revilla); Máster E (Silvia Puentes y Juan Carlos Poncela); Máster F (Candelas Laguna y Pedro García); Sub 18 (Sara García e Iván Puche); Sénior (Ana María Meléndez y Alejandro Carabias). Los mejores locales fueron para Sara García e Iván Clavero.

Por su parte, este es el podio del Circuito (Cinco carreras) en todas las categorías: Alejandro Carabias y Alicia Diago se han hecho con la clasificación absoluta. En sub 18 (Iván Puche); Sénior (Miriam Hernández y Alejandro Carabias); Máster A (Alicia Diago e Iván Nieto); Máster B (Jodi Lutz y Jorge Ulloa); Máster C (Raquel Lorenzo y Adolfo Valentín); Máster D (María Ascensión de Frutos y Jaime Pedrero); Máster E (Silvia Puentes y Javier Herrero); Máster F (Candelas Laguna y Pedro García). Por último, en categoría por equipos Comercial Ulsa fue el ganador.

«Hemos hecho parte de asfalto y luego nos han sacado por caminos, que es un terreno que a mí me encanta y para mí es un honor poderme llevar la victoria final» Alicia Diago

Gran ambiente en Casasola en una auténtica fiesta del deporte que concluyó con las pruebas infantiles. Los ganadores de la quinta Legua fueron los siguientes: Sub 16 (Fátima Alonso y Daniel Hernández); en Sub 14 (Nerea Gómez); Sub 12 (Inés Gómez y Álvaro López) y Sub 10 (Paula Hernainz y Darío Pérez). Los mejores del Circuito Promoción de las cinco Leguas fueron: Sub 16 (Fátima Alonso e Hugo Puche); Sub 14 (Nerea Gómez) Sub 12 (Inés Gómez y Álvaro López) y Sub 10 (Paula Hernaniz y Darío Pérez)

La exatleta Mayte Martínez, que da nombre al circuito, participó junto al diputado de Deportes, Luis Minguela, en la entrega de premios. La corredora se mostraba «encantada» de que esta prueba lleve su nombre y que «muchos de los atletas que disputan el Circuito aún se acuerden de mí».

El regidor señalaba que este lunes se celebra a la patrona de la localidad y calificaba de «feliz coincidencia» acoger este «importante evento». Jorge Martínez agradecía a Diputación que organice este tipo de pruebas «que ensalzan el deporte y ponen de relieve la vida en los pueblos que para nosotros es de enorme ayuda».