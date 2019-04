Alejandro Carabias y Alicia Diago dominan en Rábano Más de 250 atletas en la tercera prueba del circuito 'Las Cinco Leguas Mayte Martínez' EL NORTE Valladolid Domingo, 28 abril 2019, 17:00

Ni la jornada electoral ha restado participación a la tercera prueba del Circuito de las 'Cinco Leguas Mayte Martínez' de Diputación de Valladolid, que este domingo 28 de abril ha viajado hasta la pequeña localidad de Rábano.

Mañana casi veraniega para recibir a los más de 250 atletas que se han dado cita en esta carrera popular, que ya se ha convertido en todo un referente en el calendario de las pruebas deportivas, después de 24 ediciones.

En esta ocasión el corredor del Comercial Ulsa, Alejandro Carabias Herrero se ha proclamado ganador de la Legua, marcando un tiempo de 18:58, en línea de meta, por delante de Javier Martín de Diego (CD Aranda Corre) e Iván Nieto Turienzos, también del equipo Comercial Ulsa, que han parado el crono en 19:25 y 19:35, respectivamente.

En la categoría absoluta femenina, una vez más, Alicia de Diego se ha proclamado la ganadora de la carrera, imponiendo su dominio desde los primeros metros de carrera, con un tiempo de 21:02. Segunda fue Noemí Calvo Bautista (24:35) y Marta Abad Sanz (24:45) que no pudieron acercarse a la palentina.

La mañana fue espectacular en Rábano. Excelente temperatura, un circuito muy atractivo y gran ambiente festivo y deportivo, que ha sido rematado con un aperitivo para todos los participantes y acompañantes. En el resto de las categorías los ganadores fueron los siguientes: Máster A (Alicia Diago y Javier Martín de Diego); Máster B (Sonia San José y Evandro Caetano); Máster C (Nieves Barcenilla y Adolfo Valentín Fernández); Máster D (María Ascensión de Frutos y Jesús Ángel Izquierdo); Máster E (Monserrat Cáceres y Jesús Ramón García); Máster F (Candelas Laguna y Rafael Andrés); en Sub 18 (Iván Puche); y, por último en Sénior (Vanessa Méndez y Alejandro Carabias). Los mejores locales fueron: Asunción Arranz y Juan Bautista de la Fuente.

Como es habitual en este tipo de pruebas, los más pequeños también tuvieron su carrera y su protagonismo. Una importante labor que la Diputación de Valladolid hace con las categorías inferiores. Finalmente estas fueron las clasificaciones: Sub 16 (Fátima Alonso y Yago Río); Sub 14 (Lucía Cardaba y Raúl Martín), Sub 12 (Alejandra Ortuño y Álvaro López); y, finalmente, Sub 10 (Paula Hernaiz y Darío Pérez)

Para Juan García Benito, alcalde Rábano, la jornada era muy especial. No solo el Circuito de las Cinco Leguas visitaba su localidad, sino que además era domingo electoral. No obstante García Benito afrontaba el día con cierta tranquilidad, ya que después de doce años, no repetía como candidato. «Es una satisfacción que traigan estas pruebas deportivas a pueblos como Rábano» y destacaba la colaboración del Ayuntamiento, que ha ofrecido «un vino español» a todos los corredores.

El regidor del invitaba a los participantes de la Legua a que disfrutasen de la localidad, un municipio que apuesta por el deporte con «con un área recreativa donde nos podemos encontrar juegos, campos de fútbol, baloncesto, fútbol sala y juegos infantiles», explicaba minutos después de dar el pistoletazo de salida a la prueba, en la que estuvo acompañado de otros regidores como el de Canalejas, Quintanilla y Torre de Peñafiel.

La siguiente cita llegará el próximo domingo 5 de mayo, con la cuarta Legua del Circuito Mayte Martínez en Megeces.