Águeda Muñoz, campeona de España con su club, el Playas de Castellón Águeda Muñoz, en el centro, con su medalla de oro y el trofeo. / El Norte La atleta segoviana fue novena en el nacional sub 23 de campo a través disputado en Linares en una prueba en la que Idaira Prieto terminó tercera EL NORTE Segovia Lunes, 25 febrero 2019, 18:11

La atleta segoviana Águeda Muñoz Marqués se ha proclamado campeona de España con su club, el Playas de Castellón, en el Campeonato de España de Clubes de Campo a Través, que tuvo lugar en Linares. El equipo del Playas de Castellón en la categoría sub 23 femenina estuvo formado por tres corredoras y las tres puntuaron. Cristina Ruiz, entró segunda, en séptimo lugar Ana Patricia Campos y en el noveno, Águeda Muñoz, con un tiempo de 28:00, sumando un total de 18 puntos, alzándose de forma indiscutible con el título de campeonas. En el segundo cajón se subió Alcampo Scorpio 71, con 31 puntos, y el bronce fue para el Atletismo Alcorcón, con 33.

Águeda Muñoz lleva tres fines de semana muy intensos. Comenzó en Salamanca alzándose con el título de subcampeona sub 23 en la prueba de 1.500 ml en pista cubierta; al siguiente quedó finalista en la misma distancia en su primer campeonato absoluto en pista cubierta, y este domingo ha hecho todo lo posible para estar en lo más alto del cajón con sus compañeras de club.

Por otra parte las atletas femeninas sub 18 del CAS-Ciudad de Segovia se han clasificado en un excelente undécimo puesto en este campeonato. A nivel individual Chaymae Mezzat fue la 13ª (15:25), Pilar Moreno López la 26ª (15:39), Raquel García Cuesta la 106ª (17:03), Carla Llorente Barroso la 114ª (17:11) y Marta Pérez María la 217ª (19:15) sobre una distancia de 4.210 metros.

En la categoría absoluta masculina el equipo del Venta Magullo volvió a conseguir una gran clasificación, al conseguir el 17º puesto de la general. A nivel individual, Santiago Llorente Mangas fue el 54º (31:47), Rubén Merino el 76º (32:19), Mohamed Aloumat el 109º (32:54) y Alberto Vigil en el puesto 127º (33:15) tras cubrir una distancia de 10.130 metros.

También hubo más representación segoviana. Idaira Prieto, del Bilbao Atletismo, logró la mejor posición para los atletas locales con una destacada tercera posición en la sub 23 femenina. Marcó un tiempo de 26:32 sobre una distancia de 7.650 metros. La primera fue Carla Gallardo (25:18), y la segunda fue Cristina Ruiz (25:40). Otros nombres fueron los de Mario Calvo, David Valentín, Rafael Rodríguez (atleta del Vino de Toro C. Rural, que al final fue segundo por equipos en sub 16), Rebeca Gil y Helena Herrero