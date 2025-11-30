Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid
El Promesas quiere hacer bueno el punto de Ávila ante el Coruxo; y VRAC y Chami debutan en Copa lejos de Pepe Rojo ante Ordizia y La Vila, respectivamente
Juan Díez Regidor
Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:52
12:39
Copa de Regiones UEFA
Empata Castilla y León. Galicia 1-1 CyL en el minuto 35.
12:38
PROMESAS - CORUXO (0-1)
Se carga el partido de amarillas. Tres lleva el Coruxo y ahora amonestación a Baraja, que pide que se corte la dinámica del Coruxo.
12:33
La Vila vs Chami
Nuevo ensayo de Asier Redondo con transformación de Jerónimo Pandelo
.. se escapa el equipo local (28-14)
12:30
Ordizia vs VRAC
Ensayo de Fran del Pino para el Quesos (0-12)
12:26
PROMESAS - CORUXO (0-1)
Y casi llega el segundo en otra acción similar. Ahora salva Álvaro de Pablo.
12:26
PROMESAS - CORUXO (0-1)
Gol del Coruxo. El gol de todos los días. Empanada defensiva y en el uno contra uno Javi González no perdona.
12:25
La Vila vs Chami
Partodo movido en Villajoyosa. Ensayo de Bauti Arranz con transformación de Facu Munilla min.19 (14-14)
12:21
La Vila vs Chami
Da la vuelta al partido La Vila conndos ensayos en 4 minutos... ha ensayado Asier Redondo con transformación de Jerónimo Pandelo (14-7)
12:20
PROMESAS - CORUXO (0-0)
La que ha tenido el Coruxo, que cuando recupera en campo contrario tiene mucho peligro.
12:19
Ordizia vs VRAC
Ensayo de Pablo Mateos con transformación de Taibo (0-7, minuto 8)
12:18
Copa de Regiones UEFA
Sin embargo, se hace oficial que Andalucía ayer incurrió en alineación indebida. Por lo que el triunfo es para Galicia. Castilla y León depende de sí misma pero necesita golear... y pierde 1-0 desde los dos minutos.
12:12
PROMESAS - CORUXO (0-0)
Fuego amigo... casi se mete el Promesas en propia puerta por partida doble.
12:12
La Vila vs Chami
Ensayo de Facu Munilla para El Salvador con transformación de Jaime Powys min.3 (0-7)
12:10
PROMESAS - CORUXO (0-0)
Monopoliza el balón el Promesas en los primeros minutos para buscar un espacio que se antoja complicado.
12:03
Copa Regiones UEFA
En juego el partido entre Castilla y León y Galicia, el segundo de la fase, aunque con remotas opciones. Andalucía ya es primera de grupo y necesitaría golear a la actual campeona para soñar con ser de los mejores segundos.
11:59
PROMESAS - CORUXO (0-0)
Comienza el partido en Los Anexos.
11:59
PROMESAS - CORUXO (0-0)
El Coruxo viene de tres victorias seguidas, dinámica totalmente opuesta a la del Promesas, que si hoy no gana podría caer al descenso
11:57
Saltan los jugadores al verde de Anexos en la peor entrada de los últimos partidos.
11:55
PROMESAS - CORUXO
No cambia mucho Javi Baraja con respecto a Ávila. Arco jugará de lateral izquierdo en lugar de Hugo San y apuesta por Ivorra y Jesús en el medio para mantener el control.
11:52
XI del Promesas
👥💜 Alineación del #RVPromesas para recibir, desde las 12.00 horas, al @CoruxoFCoficial
11:16
Ordizia vs VRAC
Y quince también del Quesos para saltar a Altamira
Nuestro XV para dar comienzo a la Copa del Rey
🆚 @ordiziarugby
Nuestro XV para dar comienzo a la Copa del Rey
🆚 @ordiziarugby
@queseriasentrepinares | @dhferugby
#LollevamosEnLaPiel#VRAC#CYLnosImpulsapic.twitter.com/C4Q3Aj3eDV
11:15
La Vila vs Chami
Ya hay quince chamizo para jugar en Villajoyosa
Alineación de partido ‼️‼️ ⚫️⚪️⚫️
10:21
Programa dominical
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva dominical en Valladolid. Hoy, con el siguiente menú matutino:
12:00h en los Anexos: Valladolid Promesas vs Coruxo
12:00h en Altamira: Ordizia vs VRAC Entrepinares (Copa del Rey)
12:00h en Villajoyosa: La Vila vs Inexo El Salvador (Copa del Rey)
