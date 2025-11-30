El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

El Promesas quiere hacer bueno el punto de Ávila ante el Coruxo; y VRAC y Chami debutan en Copa lejos de Pepe Rojo ante Ordizia y La Vila, respectivamente

Juan Díez Regidor

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:52

Icono12:39

Copa de Regiones UEFA

Empata Castilla y León. Galicia 1-1 CyL en el minuto 35.

Enlace copiado

Icono12:38

PROMESAS - CORUXO (0-1)

Se carga el partido de amarillas. Tres lleva el Coruxo y ahora amonestación a Baraja, que pide que se corte la dinámica del Coruxo.

Enlace copiado

12:33

La Vila vs Chami

Nuevo ensayo de Asier Redondo con transformación de Jerónimo Pandelo

.. se escapa el equipo local (28-14)

Enlace copiado

12:30

Ordizia vs VRAC

Ensayo de Fran del Pino para el Quesos (0-12)

Enlace copiado

12:26

PROMESAS - CORUXO (0-1)

Y casi llega el segundo en otra acción similar. Ahora salva Álvaro de Pablo.

Enlace copiado

Icono12:26

PROMESAS - CORUXO (0-1)

Gol del Coruxo. El gol de todos los días. Empanada defensiva y en el uno contra uno Javi González no perdona.

Enlace copiado

12:25

La Vila vs Chami

Partodo movido en Villajoyosa. Ensayo de Bauti Arranz con transformación de Facu Munilla min.19 (14-14)

Enlace copiado

12:21

La Vila vs Chami

Da la vuelta al partido La Vila conndos ensayos en 4 minutos... ha ensayado Asier Redondo con transformación de Jerónimo Pandelo (14-7)

Enlace copiado

12:20

PROMESAS - CORUXO (0-0)

La que ha tenido el Coruxo, que cuando recupera en campo contrario tiene mucho peligro.

Enlace copiado

12:19

Ordizia vs VRAC

Ensayo de Pablo Mateos con transformación de Taibo (0-7, minuto 8)

Enlace copiado

12:18

Copa de Regiones UEFA

Sin embargo, se hace oficial que Andalucía ayer incurrió en alineación indebida. Por lo que el triunfo es para Galicia. Castilla y León depende de sí misma pero necesita golear... y pierde 1-0 desde los dos minutos.

Enlace copiado

12:12

PROMESAS - CORUXO (0-0)

Fuego amigo... casi se mete el Promesas en propia puerta por partida doble.

Enlace copiado

12:12

La Vila vs Chami

Ensayo de Facu Munilla para El Salvador con transformación de Jaime Powys min.3 (0-7)

Enlace copiado

12:10

PROMESAS - CORUXO (0-0)

Monopoliza el balón el Promesas en los primeros minutos para buscar un espacio que se antoja complicado.

Enlace copiado

12:03

Copa Regiones UEFA

En juego el partido entre Castilla y León y Galicia, el segundo de la fase, aunque con remotas opciones. Andalucía ya es primera de grupo y necesitaría golear a la actual campeona para soñar con ser de los mejores segundos.

Enlace copiado

Icono11:59

PROMESAS - CORUXO (0-0)

Comienza el partido en Los Anexos.

Enlace copiado

11:59

PROMESAS - CORUXO (0-0)

El Coruxo viene de tres victorias seguidas, dinámica totalmente opuesta a la del Promesas, que si hoy no gana podría caer al descenso

Enlace copiado

11:57

Saltan los jugadores al verde de Anexos en la peor entrada de los últimos partidos.

11:55

PROMESAS - CORUXO

No cambia mucho Javi Baraja con respecto a Ávila. Arco jugará de lateral izquierdo en lugar de Hugo San y apuesta por Ivorra y Jesús en el medio para mantener el control.

Enlace copiado

Icono11:52

XI del Promesas

Enlace copiado

11:16

Ordizia vs VRAC

Y quince también del Quesos para saltar a Altamira

Enlace copiado

11:15

La Vila vs Chami

Ya hay quince chamizo para jugar en Villajoyosa

Enlace copiado

10:21

Programa dominical

Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva dominical en Valladolid. Hoy, con el siguiente menú matutino:

  • 12:00h en los Anexos: Valladolid Promesas vs Coruxo

  • 12:00h en Altamira: Ordizia vs VRAC Entrepinares (Copa del Rey)

  • 12:00h en Villajoyosa: La Vila vs Inexo El Salvador (Copa del Rey)

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  3. 3 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  4. 4

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  5. 5

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  6. 6 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  7. 7

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: Â«Estoy haciendo cosas que no imaginabaÂ»
  8. 8

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  9. 9

    Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés
  10. 10

    Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid