Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

Zorrilla cambia las porterías por los palos para vivir un atractivo España-Inglaterra A; el Mojados juega en campo del Diocesanos; el BM Aula mide su mejoría con Granollers; y el Recoletas visita Cangas

Juan Diez Regidor

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:41

Icono16:07

DIOCESANOS - MOJADOS (0-0)

Comienza el partido en Ávila. Diluvio... como en el resto de la comunidad.

15:38

Buena oportunidad para el Mojados de seguir aumentando su buena racha snte un Diocesanos que, pese a ser recién ascendido, está sorprendiendo y es séptimo.

Icono15:31

XI del Mojados

Sin cambios en el XI después del triunfo frente al Unionistas B

13:47

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva de sábado en Valladolid. Jornada pasada por agua que va a dejar un menú suculento en cuanto a eventos programados:

  • Desde las 16:00 horas, el Mojados visita el campo del Diocesanos

  • 17h en Zorrilla, cita con el rugby de máximo nivel: España vs Inglaterra A

  • A las 19:00 horas nos iremos a Huerta del Rey para medir la mejoría del BM Aula, que recibe a Granollers

  • Y a las 20:30 horas cerraremos en O'Gatañal con el partido que enfrenta al Cangas con el Recoletas Atlético

Actualización disponible

