Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid
Zorrilla cambia las porterías por los palos para vivir un atractivo España-Inglaterra A; el Mojados juega en campo del Diocesanos; el BM Aula mide su mejoría con Granollers; y el Recoletas visita Cangas
Juan Diez Regidor
Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:41
16:07
DIOCESANOS - MOJADOS (0-0)
Comienza el partido en Ávila. Diluvio... como en el resto de la comunidad.
15:38
Buena oportunidad para el Mojados de seguir aumentando su buena racha snte un Diocesanos que, pese a ser recién ascendido, está sorprendiendo y es séptimo.
15:31
XI del Mojados
Sin cambios en el XI después del triunfo frente al Unionistas B
👥 ALINEACIÓN | Jornada 11 - 3RFEF G.VIII— CD MOJADOS (@CDMojados) November 15, 2025
Este será el once que presentará el equipo para este partido. ¡Vamos Mojados!#unpueblounido#juntoslohemosconseguidopic.twitter.com/Mu7ezm510E
13:47
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva de sábado en Valladolid. Jornada pasada por agua que va a dejar un menú suculento en cuanto a eventos programados:
Desde las 16:00 horas, el Mojados visita el campo del Diocesanos
17h en Zorrilla, cita con el rugby de máximo nivel: España vs Inglaterra A
A las 19:00 horas nos iremos a Huerta del Rey para medir la mejoría del BM Aula, que recibe a Granollers
Y a las 20:30 horas cerraremos en O'Gatañal con el partido que enfrenta al Cangas con el Recoletas Atlético
