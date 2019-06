Sergio Martín gana la Vuelta a Segovia tras un emotivo desenlace

«El equipo ha hecho un trabajazo»

Martín se mostró muy satisfecho pues, tras sus buenos resultados en Navarra y Salamanca, se llevó el gato al agua. «Estoy muy contento por haberlo conseguido a la puerta de casa. En un resultado más, un objetivo cumplido». El ciclista de Galapagar mantuvo la calma ante la escapada de Sergio Hernández. «Cuando he visto que ya no le podía dejar más, he tenido que responder yo y a por él». Por encima de todo, puso en valor el trabajo de sus compañeros del Caja Rural. «He estado donde tenía que estar con un equipo que me ha apoyado mucho. Ellos han respondido su parte y yo la mía». Por eso le dice a su compañero Diego Barbosa que esta Vuelta la habían ganado ellos. «Han estado toda la carrera donde tenían que estar, al frente del pelotón. En las dos primeras horas hemos hecho 45 [km/h] de media y no lo ha sacado el pelotón, sino mis compañeros. Ha sido una maravilla, han hecho un trabajazo de diez. Son todos chicos de primer y segundo año y han trabajado como auténticos guerreros».